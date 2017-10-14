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В список желаний: коллекция одежды от Наоми Кэмпбелл

Черная Пантера создала капсульную коллекцию одежды для немецкого бренда Tom Tailor.

В коллекцию, созданную Наоми Кэмпбелл, вошли базовые свитера и футболки с золотыми слоганами, а также роскошное черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, а также изделия из кожи – короткая юбка с асимметричной застежкой-молнией и легинсы в рокерском стиле.

«Меня восхищают энергия и силы, которые команда Tom Tailor вкладывала в развитие компании на протяжении последних месяцев. Я постаралась сделать модели из нашей совместной капсулы чуть более гламурными и дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут нашу работу покупатели. Я с нетерпением жду новых проектов с брендом», – рассказала Наоми.

Новинки авторства Черной Пантеры появятся в продаже по всей России уже 13 ноября.

Коллекция Наоми Кэмпбелл для Tom Tailor: фото
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Фото: архивы пресс-служб
В список желаний: коллекция одежды от Александра Рогова
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#Наоми Кэмпбелл#одежда#шопинг#Tom Tailor#Naomi Campbell
14 октября 2017Настя Обухова
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