В список желаний: коллекция одежды от Наоми Кэмпбелл

В коллекцию, созданную Наоми Кэмпбелл, вошли базовые свитера и футболки с золотыми слоганами, а также роскошное черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, а также изделия из кожи – короткая юбка с асимметричной застежкой-молнией и легинсы в рокерском стиле.

«Меня восхищают энергия и силы, которые команда Tom Tailor вкладывала в развитие компании на протяжении последних месяцев. Я постаралась сделать модели из нашей совместной капсулы чуть более гламурными и дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут нашу работу покупатели. Я с нетерпением жду новых проектов с брендом», – рассказала Наоми.

Новинки авторства Черной Пантеры появятся в продаже по всей России уже 13 ноября.