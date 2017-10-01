В список желаний: «винтажная» коллекция Massimo Dutti

Итальянские иконы стиля и трендсеттеры Джорджия и Джулия Тордини представили осенне-зимнюю коллекцию Massimo Dutti. Атмосферный лукбук под названием Behinde the vase был снят в настоящем антикварном магазине.

В его интерьеры отлично вписались наряды, выбранные сестрами для фотосессии: платье-миди с абстрактным цветочным узором, горчичное платье-футляр в стиле 80-х, бархатный костюм, состоящий из удлиненного жакета на поясе и брюк-клеш, а также украшения в духе минимализма.

Платье из бархата, кстати, уже появилось в продаже. Его цена составляет примерно 14 тысяч рублей.