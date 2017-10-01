ГлавнаяМодаСтиль

В список желаний: «винтажная» коллекция Massimo Dutti

Итальянский бренд выпустил красочный лукбук коллекции осень-зима 2017, героинями которого стали мировые иконы стиля.

Итальянские иконы стиля и трендсеттеры Джорджия и Джулия Тордини представили осенне-зимнюю коллекцию Massimo Dutti. Атмосферный лукбук под названием Behinde the vase был снят в настоящем антикварном магазине.

В его интерьеры отлично вписались наряды, выбранные сестрами для фотосессии: платье-миди с абстрактным цветочным узором, горчичное платье-футляр в стиле 80-х, бархатный костюм, состоящий из удлиненного жакета на поясе и брюк-клеш, а также украшения в духе минимализма.

Платье из бархата, кстати, уже появилось в продаже. Его цена составляет примерно 14 тысяч рублей.

Massimo Dutti осень-зима 2017/18
1/9
Фото: архивы пресс-служб
5 вещей, от которых стоит избавиться в этом сезоне
  • Подробнее
В список желаний: осенняя коллекция сумок Coccinelle
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#шопинг#осень-зима 2017/18#Massimo Dutti
1 октября 2017Настя Обухова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист
Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом
10 российских красавиц против голливудских: кто круче
Советы от Рогова: 10 лайфхаков для идеального стиля
Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото
Расслабилась: после замужества Нюша сильно поправилась

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет