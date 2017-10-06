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Валерия или Решетова: кому больше идет образ чеченской принцессы?

В честь Дня города в Грозном гостьи праздника певица Валерия и модель Анастасия Решетова решили облачиться в длинные шикарные платья, напоминающие национальный костюм Чеченской республики. Фолловеры красоток чуть не подрались, решая, чей образ круче.

5 октября в столице Чеченской республики, городе Грозном отмечался День города. На праздник съехались многие звезды отечественной эстрады. В их числе оказалась и певица Валерия. По случаю участия в торжественных мероприятиях певица решила одеться соответствующе. Снимок образа звезда выложила в Instagram. Подписчики пришли в восторг от фото: «Как же вам идет», «Валерия, вы красавица!», «Сколько нежности», «Цвет шикарный, вам очень идет», «Настоящая принцесса из сказки».

Фото: @valeriya

На снимке Валерия в компании Анастасии Решетовой. Обе барышни облачены в длинные платья, напоминающие национальный чеченский костюм. Если Анастасия выбрала платье в темных оттенках, частично сшитое из бархата, то Валерия предпочла более светлое и романтичное одеяние. Певица надела платье пудрово-розового цвета. Вместо традиционной богатой вышивки звезда предпочла стильный декор в тон наряду. Платье украсил шлейф, а голову Валерия покрыла платком того же цвета.

Кстати, Анастасия Решетова тоже выложила в своем Instagram похожий снимок. И, если на страничке Валерии ее подписчики посчитали, что образ певицы выглядит более нежно и стильно, то фолловеры Насти заявили, что более удачный наряд подобрала их любимица. Многие посчитали, что платье Решетовой, отороченное золотом, выглядит более шикарно и торжественно.

Чей образ тебе нравится больше?
Проголосовали: 23
Чей образ тебе нравится больше?
  • Валерии. Очень красивый цвет и ничего лишнего.
    39,1%
  • Анастасии Решетовой. Выглядит более богато.
    60,9%
Проголосовали: 23
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#Валерия#Анастасия Решетова
6 октября 2017Ольга Астафьева
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