Валерия или Решетова: кому больше идет образ чеченской принцессы?

5 октября в столице Чеченской республики, городе Грозном отмечался День города. На праздник съехались многие звезды отечественной эстрады. В их числе оказалась и певица Валерия. По случаю участия в торжественных мероприятиях певица решила одеться соответствующе. Снимок образа звезда выложила в Instagram. Подписчики пришли в восторг от фото: «Как же вам идет», «Валерия, вы красавица!», «Сколько нежности», «Цвет шикарный, вам очень идет», «Настоящая принцесса из сказки».

На снимке Валерия в компании Анастасии Решетовой. Обе барышни облачены в длинные платья, напоминающие национальный чеченский костюм. Если Анастасия выбрала платье в темных оттенках, частично сшитое из бархата, то Валерия предпочла более светлое и романтичное одеяние. Певица надела платье пудрово-розового цвета. Вместо традиционной богатой вышивки звезда предпочла стильный декор в тон наряду. Платье украсил шлейф, а голову Валерия покрыла платком того же цвета.

Кстати, Анастасия Решетова тоже выложила в своем Instagram похожий снимок. И, если на страничке Валерии ее подписчики посчитали, что образ певицы выглядит более нежно и стильно, то фолловеры Насти заявили, что более удачный наряд подобрала их любимица. Многие посчитали, что платье Решетовой, отороченное золотом, выглядит более шикарно и торжественно.