Валерия показала, как носить главный принт сезона

Если у тебя до сих пор нет юбки в клетку, равняйся на певицу и беги в магазин за обновкой. Кстати, мы нашли 15 клетчатых вещей по доступным ценам, которые обязаны попасть в гардероб настоящей модницы.

Клетка во всех ее вариациях – самый актуальный тренд сезона. При этом наибольшей популярностью пользуется именно тот вид клетки, которую на днях в рамках светского выхода продемонстрировала певица Валерия. Звезда надела для похода на препати Национальной музыкальной премии юбку-карандаш, выполненную из ткани гленчек. Данный вид ткани является тартаном, но клетку при этом образуют малюсенькие гусиные лапки. В классическом варианте гленчек выполнен в черно-белой гамме. Именно такое традиционное цветовое решение выбрала Валерия.

Валерия в юбке с принтом гленчек Фото: @valeriya

Подписчики отметили, что образ выглядит строго и очень стильно: «Валерия, вы мисс элегантность», «Сколько женственности и стиля», «Строго и нежно одновременно», «Настоящий английский стиль». Нужно отдать должное фолловерам певицы – гленчек действительно считается тканью английских аристократов. Чтобы не выглядеть в вещах из этой ткани слишком строго и чопорно, сочетай такие строгие элементы гардероба с чем-то более демократичным – свитшотами, спортивной обувью, молодежными бомберами и т. д. Если же тебе нужен элегантный образ для офиса, смело бери на вооружение пример Валерии – нежная белая блузка с воланом не позволяет этому комплекту выглядеть сухо и скучно.

Клетчатое пальто – must have этой осени Фото: @valeriya

Кстати, если ты планируешь приобрести верхнюю одежду в клетку, тут тебе тоже не помешает изучить один из недавних модных выходов певицы. На осень Валерия приобрела клетчатое пальто. Звезда выбрала спокойное черно-белое цветовое решение, но этой осенью вполне можно позволить себе и что-то более яркое – цветной тартан или нестандартную гусиную лапку в красном или розовом решении. Все это невероятно актуально сейчас.

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