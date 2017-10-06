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Моя прелесть: любимые украшения редакции

Как и все девочки, мы обожаем украшения. У некоторых из нас имеются целые коллекции драгоценностей и бижутерии! Редакция Woman’s Day решила поделиться с любимыми читателями содержимым своих сокровищниц. Рассказываем о самых любимых, необычным и близких сердцу экземплярах.
Настя Обухова, редактор рубрики «Мода» на Woman's Day:
Настя Обухова

— Я просто помешана на украшениях! Причем к бижутерии абсолютно равнодушна. Моя любовь – серебряные и золотые кольца, подвески, браслеты и серьги. Я обожаю Tiffany & Co., а также изделия маленьких российских марок и винтаж. Украшений у меня очень-очень много, но ношу я только самые любимые.

Фото: Wday.ru

Часы Longines, серьги с аметистами Tiffany & Co., брошь – винтаж, браслет с бирюзой Tiffany & Co., кольца на фалангу Aloha Gaia.

Я считаю, что часы должны быть одни – швейцарские, классические, на металлическом браслете и непременно дорогие. Эти Longines, подарок, я ношу, не снимая, с любой одеждой и при любой погоде. Не представляю свою жизнь без них.

Брошь была куплена в антикварном магазине в Стокгольме. Стоила довольно дорого, но меня пленило, что этот тюльпан сделан из чистого серебра и украшен эмалью – очень редкая вещь. Люблю носить ее со свитерами крупной вязки, но и на лацкане пальто смотрится неплохо.

Украшения Tiffany & Co. я обычно покупаю в поездках. Аметистовые серьги приобрела в Париже, а браслет с бирюзой – в Брюсселе. У меня много изделий Tiffany, но всего одно из них было куплено в московском бутике. Остальные – в основном в Берлине и Париже.

Серебряные кольца на фалангу Aloha Gaia я ношу постоянно вот уже два или три года. Если честно, постоянно их теряю, а потом случайно нахожу – прямо магия какая-то!

И, наконец, браслеты – серебряный с конфеткой от Tous и на шелковой нити с зелеными агатами от Himere. Никогда их не снимаю, даже когда купаюсь в море.

Виктория Дудина, и.о. шеф-редактора Woman's Day:
Виктория Дудина

— Все мои украшения – чистой воды случайность. Внезапный и неожиданный подарок, милый сувенир из поездки. Все они хранят воспоминания, а потому нежно любимы. Надеваю по случаю. Не более одного за раз, так как считаю, что одной яркой детали достаточно, чтобы придать нужную тональность образу. Злоупотребление «бижу» – признак дурного вкуса. В случае с содержимым моей шкатулки – уж точно.

Фото: Wday.ru

Показываю самые любимые: брошь, бусы и кольцо. Как вы понимаете, все с секретиком. У каждого из аксессуаров есть своя история.

Бусы из венецианского стекла. Бесценны, ведь были подарены человеком, которого я очень люблю и уважаю. Психолог, писательница Татьяна Огнева-Сальвони живет в Италии. Живя в разных городах и не договариваясь, мы встретились в одной из кофеен города Энгельса. Долго беседовали, гуляли по местной набережной. На прощание Таня подарила бусы в знак «не забудь меня». Мы тогда и правда не знали, встретимся ли снова. Надеваю по особым случаям с брюками кирпичного цвета и легкими блузами с V-образным вырезом. Придают элегантности. Брошь. Hand-made – 100 евро. Купила много лет назад в одной из лавочек Айа-Напы на Кипре. Ношу с жакетами. Кольцо с янтарем – 7 евро. Купила во время поездки в Литву в свой день рождения в лавочке рядом с одним из замков местного короля. Надеваю с вязаными свитерами oversize.

Кристина Семина, редактор рубрики «Стиль жизни» на Woman's Day:
Кристина Семина (Kristina Semina)

— Не могу назвать себя фанатом украшений. Но от некоторых милых серебряных браслетов и сережек с натуральными камнями и особым смыслом не могу устоять…

Фото: Wday.ru

Серьги Infanta Rings с розовым кварцем, браслет из сапфира и браслет из рубина Loremi, браслет с сердцем Amorem, серьги-кольца Pandora.

Серьги российского бренда Infanta Rings с розовым кварцем чаще всего ношу с однотонными платьями и собраными волосами. Они невероятно нежные. Жаль, что фото не передает всю их изысканность и красоту.

Серьги-кольца Pandora ношу, практически не снимая. Они очень удобные и подходят к любому образу.

О российской марке Loremi узнала случайно из соцсетей. Мне понравились все их браслеты. С сапфиром я купила себе сама, а с рубином мне подарили девочки из редакции. Несмотря на то что они совершенно разные по дизайну, вместе смотрятся очень гармонично.

И, наконец, браслет Amorem с маленьким сердцем – моя случайная находка. Мне он показался таким милым, что я не смогла пройти мимо и не купить его.

Ольга Сафонова, заместитель шеф-редактора Woman's Day:
Ольга Сафонова

— Вообще, у меня немного украшений. Кольца я сейчас не ношу совсем, а вот броши и бусы иногда надеваю. В моей коробочке есть только самые ценные для меня украшения, в основном это подарки, которые приехали из разных городов и стран: винтажные, ручной работы или просто интересные и необычные. Иногда сама что-то покупаю в поездках, но редко.

Фото: Wday.ru

Этого винтажного клоуна мне привезла коллега из Барселоны. Она любит в путешествиях заходить на блошиные рынки и отыскивать там разные интересности. Брошь она купила на одном из таких рынков. В Барселоне он находился на самом побережье, недалеко от бульвара Рамбла. Я обожаю море, нравится Барселона, и он у меня ассоциируется с чем-то веселым и беззаботным – песнями, торговлей, разноцветными одеждами, теплой солнечной погодой. Надеваю украшение, когда хорошее настроение.

Бусы мне также подарила коллега. Она привезла их в подарок из Алтайского края. Камни натуральные, а вот как называются, не помню. Мне нравится, что они многоцветные, но при этом не яркие, а очень глубокие и спокойные. Они подходят практически к любой моей одежде. Еще не люблю длинные нити бус, а у этих длина оптимальная.

Ольга Турбина, редактор светской хроники Woman's Day:
Ольга Бехтольт (Olga Behtolt)

— У меня дома пылится целый ларец, только не с сокровищами, а с бижутерией. Неплохой такой, не считая одних цыганских сережек, которые, кстати, оказались в числе моих вещей не по моей воле: подарили на каком-то мероприятии, а выбросить жалко, как и остальное содержимое сундучка. Большинство из этих украшений я носила лет в 18−20. Позже до меня дошло, что лучше пусть арсенал будет невелик, но зато в нем будут изделия, которые будешь носить с удовольствием.

Фото: Wday.ru

Я за минимализм во всем! Надела все лучшее сразу – история не про меня. Признаюсь, три кольца из разных опер я носила… Так мало того, они были выполнены из желтого золота, которому я теперь предпочитаю исключительно белое. Мне кажется, оно смотрится благородно и изысканно. Любовь у нас случилась пару лет назад, когда мой молодой человек подарил на Новый год цепочку как раз из белого золота. К ней я подобрала маленький крестик с бриллиантами, ну и тут нужны были серьги под стать! На день рождения я получила коробочку с маленькими пусетами, также украшенными «лучшими друзьями девушек». Проходя мимо магазина Sanlait, сверкающая драгоценными камнями, я решила, что для полноты образа нужны часы такой же масти и какой-нибудь браслет. Первый аксессуар я купила как раз там, а браслет нашла дома. Он лежал у меня в шкатулке много лет и ждал часа, когда я разлюблю желтое золото. Его мне подарил мужчина, который был моей первой любовью, так что это еще и память о волшебном времени, которое было когда-то в юности.

Анна Герасименко, зам. редактора отдела «Мода и красота» журнала «Антенна»:
Анна Герасименко (Anna Gerasimenko)

— Мои цветовые предпочтения зависят от времени года. Осенью хочется окружить себя уютными тонами: охра, терракотовый, янтарный, золотистый. Так что эти браслеты я взяла из шкатулки на автомате.

Фото: Wday.ru

Тот, что с золотыми бусинами, – один из моих любимых. Кажется, это Parfois. Покупала его лет пять назад, и это был набор из нескольких браслетов, но до наших дней сохранился только один. Теперь пару ему составляет браслет с коралловыми вставками неопознанного бренда родом из Франции. В городе Рен, столице Бретани, рядом с театром оперы притаился небольшой страстно мной любимый магазинчик с бижутерией, шляпками, брошами, название которого я никак не могу запомнить. Там я регулярно обновляю мои запасы.

Swatch Shiny Star – мои первые совсем девичьи часы. До этого я любила брутальные, с широкими кожаными браслетами, или минималистичные черные, как Swatch Black Rebel. А увидела эти, золотистые, элегантные, и влюбилась. Мне всегда нужно время на рефлексию: если через дня три не забуду, значит, вещь точно моя. И вот, пока я думала и старалась выкроить время для похода в магазин, мне их подарили!

Трехлучевое серебряное кольцо – одна из немногих вещей, которые я купила сразу, не раздумывая. Его можно носить на любом пальце, и каждый раз оно будет смотреться по-разному. Я люблю на большом – мне так уютнее.

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#украшения#бижутерия##дорогаяредакция
6 октября 2017Настя Обухова
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