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Выбираем пальто: 15 модных образов

Идеальное пальто – это не только образ и стиль, но и комфорт, и удобство. Woman’s Day собрал осенние образы сибирячек, чтобы вы могли выбрать для себя подходящую модель и аксессуары.

При выборе пальто стоит учесть несколько составляющих: материал, фасон, качество, цвет. Выбор фасона зависит от вашей фигуры. Высоким девушкам стилисты рекомендуют модели длиной чуть ниже колена, трапециевидного кроя. Стройным барышням среднего роста – прямые и длинные пальто. Полные бедра или животик помогут скрыть пальто, расширяющиеся от талии или груди. Длина в этом случае должна быть достаточной, чтобы не слишком открывать ноги, но невысоким полным девушкам стоит помнить, что в длинной объемной одежде вы можете «потеряться».

Выбор материала, качества и цвета зависит от ваших пожеланий и предпочтений. В числе самых актуальных цветов сезона «Осень-зима 2017−2018» дизайнеры называют насыщенно красный (гренадин) и сложные оттенки бордо. В моде также пудровый и другие пастельные оттенки, для любитей классики актуален нестареющий беж.

Осенние образы на основе разных моделей пальто – в нашей специальной подборке. Листайте фотогалерею, нажимая на стрелку вправо.

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Фото: @ kseniyazaeskova_stylist
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Какой осенний образ вы примерили бы на себя?
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#пальто#осеннее пальто#осенние тренды#мода#осень-зима 2017/18#сибирячки#Новосибирск
19 октября 2017Евгения Замошникова
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