Выбираем пальто: 15 модных образов

При выборе пальто стоит учесть несколько составляющих: материал, фасон, качество, цвет. Выбор фасона зависит от вашей фигуры. Высоким девушкам стилисты рекомендуют модели длиной чуть ниже колена, трапециевидного кроя. Стройным барышням среднего роста – прямые и длинные пальто. Полные бедра или животик помогут скрыть пальто, расширяющиеся от талии или груди. Длина в этом случае должна быть достаточной, чтобы не слишком открывать ноги, но невысоким полным девушкам стоит помнить, что в длинной объемной одежде вы можете «потеряться».

Выбор материала, качества и цвета зависит от ваших пожеланий и предпочтений. В числе самых актуальных цветов сезона «Осень-зима 2017−2018» дизайнеры называют насыщенно красный (гренадин) и сложные оттенки бордо. В моде также пудровый и другие пастельные оттенки, для любитей классики актуален нестареющий беж.

Осенние образы на основе разных моделей пальто – в нашей специальной подборке. Листайте фотогалерею, нажимая на стрелку вправо.