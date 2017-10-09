Как одеться, чтобы не замерзнуть: 10 лайфхаков

Задача выглядеть красиво и при этом не замерзнуть, с наступлением холодов превращается в настоящий квест.

Чтобы нам было тепло, мы вьючим на себя толстые свитера и шарфы, выглядим как колобок на ножках, но все равно мерзнем. В чем наша ошибка? Вот 10 советов от Анны Зубенко, основателя и стилиста проекта «Что надеть сегодня», который профессионально решает проблемы выбора одежды. Анна умеет оставаться стройной даже зимой и предлагает нам утепляться красиво. И даже если вы очень тонко одеты, при следовании ее советам вам будет тепло.

Фото: GettyImages

1. Главное для тепла холодной осенью и зимой – ткань, материал, из которого сделана наша одежда. Даже в самой красивой, приятной на ощупь, но полиэстеровой блузе будет холодно. Чего бы я ни надела сверху, если материал не натуральный, мы замерзнем. А если вместо нее надеть такую же струящуюся блузу из шелка, или даже из вискозы, будет теплее. Натуральные ткани греют лучше.

2. У многих ассоциация, что теплая одежда – это толстая одежда. Но это совсем не так! В толстом хлопковом свитере зимой будет холодно. Такой можно носить в конце лета или в теплую осень, с джинсами, например. Главная зимняя ткань – это шерсть. В тоненьком кардигане из чистой шерсти, например, из мериноса, будет гораздо теплее, чем в толстом свитере из другой пряжи. Конечно, толстый свитер из акрила – это дешево-сердито, но греть он не будет так, как тонкий из шерсти. Кашемир и овечья шерсть будут потолще мериноса и согревать будут сильнее.

Фото: GettyImages

3. Правило теплой зимы – многослойность. Ближе к телу надеваем шелковую или хлопковую рубашку, или даже футболку, а сверху – тонкий шерстяной свитер или кардиган. Между нашей кожей и тканью, между следующими слоями ткани и между свитером и верхней одеждой создаются воздушные прослойки. Именно эти слои добавляют в два раза больше тепла, чем дает одежда. Но чтобы не превратиться в колобок, мы используем тонкие шерстяные и натуральные хлопковые, шелковые вещи.

5 вещей, от которых стоит избавиться в этом сезоне Подробнее

4. Еще один мой любимый слой для утепления – стеганый тонкий пуховой жилет. Его можно носить под пальто и даже под пиджак, он не создает дополнительного объема – за счет того, что у него нет рукавов. Самое главное достоинство его в том, что если мы зашли в помещение, его можно снять, скрутить и убрать в любого размера сумочку. Жилеты бывают без воротника на кнопках и на молнии с воротником-стойкой. Второй вариант из-за молнии чуть толще, но имеет право на жизнь, особенно если ваше пальто с отложным воротником и грудь мерзнет на морозе. Детям удобнее с воротником – они не носят шарфы.

Фото: GettyImages

5. Самый нижний слой – предмет одежды, в который имеет смысл вложиться – это термобелье. Майки, футболки с длинными и короткими рукавами. Термомайки или термофутболки прекрасно греют, обладают гигроскопичностью, и если нет возможности одеться многослойно – то в них уже тепло. Они много где сейчас продаются: есть в Uniqlo, в спортивных магазинах. Второй лайфхак – носить под брюки не колготки, а термолосины. Они гладкие и скользкие, и брюки на них будут лежать красивее, чем на колготках. С ними можно быть в тренде: если мы хотим быть модными зимой и ходить в подвернутых брюках с обнаженной щиколоткой, то укороченные термолосины как раз нам в помощь.

6. К термолосинам можно надеть тонкие шерстяные носки, они ничем не отличаются по толщине от хлопковых, но ногам будет гораздо теплее, чем в просто колготках. К тому же это очень практично: носки можно стирать каждый день. Итак, шерстяные носки – мастхэв. Причем если мы на колготки надеваем носки, получается холоднее, чем шерстяные носки на голые ноги. Колготки – это синтетика, сама по себе не греет. Соприкосновение шерсти с ногой даст более теплый эффект, чем носок на колготки. Тот же эффект: если угги надеть на босу ногу будет теплее, чем угги на носки.

Как ухаживать за теплой одеждой: 10 лайфхаков Подробнее

7. Еще один парадокс: в юбке зимой бывает теплее, чем в брюках, тоже благодаря воздушной прослойке. В идеале – чтобы и юбка, и колготки были шерстяные – они тонкие и не увеличат ноги. Еще один вариант к юбке – термоколготки, у них внутри небольшой начес. Продаются в «Юникло», «Кальцедонии» и других специализированных магазинах.

Фото: GettyImages

8. Шарфы. Многие выбирают для зимы толстый-толстый шарф, заматывают его коконом на себе, шея становится больше головы. А толщина шарфа при этом так же, как со свитером, не дает тепла. Тепло дает ткань, из которого ваш шарф. Тонкий шерстяной платок будет греть лучше, чем толстый акриловый или полиэстеровый шарф. И за счет того, что остается угол между шеей и плечом, нет ощущения, что шея съедена шарфом. Итак, зимой главное – материал шарфа, а не его толщина. Пусть это будет флис, если не шерсть, какая-то другая современная ткань.

9. Обувь. В ней самое главное – не толщина меха внутри, а подошва. Даже если ботинки не утепленные, ноги не сразу замерзнут, если они на толстой подошве. Чем выше наши стопы от асфальта, снега и льда, тем теплее ногам. Сейчас очень актуальна обувь на платформе, так что смело рассматривайте на зиму обувь на толстой подошве. Бывает так, что надо куда-то пойти нарядными, а зимняя обувь не подходит. Можно надеть красивые осенние сапоги, куда кладем дополнительные стельки. Они бывают фольгированные, шерстяные, меховые. С такими стельками можно проходить в осенней обуви всю зиму. Конечно, речь не идет о длительной прогулке с ребенком.

Фото: GettyImages

10. Пуховик. При выборе ориентируемся не на толщину пуховика, а на свойства его наполнителя. Современные утеплители позволяют выбрать довольно тонкую верхнюю зимнюю одежду, которая будет греть за счет качества утеплителя, а не его объема, который с поперечной прострочкой превращает нас в гусеницу. Есть огромное количество верхней одежды помимо пуховиков. Например, шерстяные пальто на подкладке, болоневое пальто на тончайшем утеплителе. Обращайте внимание на этикетку, где есть указание, на какой температурный режим рассчитана одежда. Например, мое зимнее пальто легкое невесомое, но гораздо теплее, чем толстый пуховик. Итак, главные правила стройной и теплой зимы: 1. Правильно выбираем ткань. 2. Используем многослойность. 3. Носим термобелье. 4. И обувь на толстой подошве. 5. Помним, что толстое не равно теплое. Давайте утепляться красиво!

Анна Седокова шокировала огромным пуховиком Подробнее