Как одеваются знаменитые красотки на свидания

Впрочем, некоторые девушки не придают наряду большего значения. Для них главной задачей становится конфиденциальность: как насладиться романтическим вечером и не попасть на следующее утро на обложки журналов и газет.
К примеру, для Софи Тернер постоянным атрибутом стали солнцезащитные очки. Но и они не спасают, и часто звезду сериала «Игра престолов» папарацци «ловят» на свиданиях с бойфрендом – музыкантом Джо Джонасом. Красная помада, небрежная прическа, кожаная мини-юбка, обнажающая стройные длинные ноги, – неудивительно, что охотников за юной актрисой предостаточно.
Тейлор Свифт обожает мини-юбки! Еще бы – с ее-то невероятно длинными ногами. Нельзя сказать, что только они покорили сердце Кельвина Харриса, который до сих пор переживает расставание с ветреной красавицей. Тейлор променяла его на актера Тома Хиддстона, который, впрочем, тоже недолго задержался в статусе бойфренда певицы.
Сальма Хайек никогда не скрывала, что видит в кандидате в мужья исключительно сказочного богатого мужчину. Поэтому когда на горизонте появился миллионер Франсуа Анри-Пино, мексиканская красотка включила на полную мощь свои чары. Ну и пышные прелести тоже подключила, подчеркнув их откровенным платьем с глубоким декольте.
Ким Кардашьян на первых встречах с Канье Уэстом выбирала на удивление скромные (по ее меркам) наряды. Маленькое черное платье с декольте, изящные босоножки – никаких колготок на голое тело или прозрачных маек и в помине не было. Хотя с чего бы Ким стесняться – светская львица периодически отправляла рэперу свои пикантные фото. Так она и отбила Канье у его тогдашней подруги Эмбер Роуз.
Шарлиз Терон придерживается классического стиля. Нежные романтические платья как никогда подойдут для свидания с молодым человеком. Шон Пенн уже давно немолод, но разве мог он устоять перед хрупкой красотой Шарлиз. Но девушка оказалась не такой уж и беззащитной, и вскоре Пенн был отправлен в отставку за чересчур агрессивное поведение.
Дженнифер Энистон, Селена Гомес, Холли Берри, Дженнифер Лопес на свиданиях чувствуют себя увереннее в удобной одежде и обуви, чем в сексапильных нарядах и на каблуках. Можно прогуляться с любимым мужчиной, съесть по рожку мороженого, а не мечтать о том, как бы быстрее скинуть ненавистные туфли на шпильках.
Бритни Спирс крайне критична к собственной персоне. Чтобы соответствовать новому бойфренду Сэму Асгари (который моложе ее на 12 лет), певица потратила 11 миллионов долларов на тренеров, диетологов, массажистов и косметологов! Поэтому она может ходить на свидания с Сэмом хоть голой – Бритни довела свое тело до идеала.
Амаль Аламуддин (теперь уже Клуни) с достоинством носит титул иконы стиля. И вполне оправданно: на счету супруги Джорджа Клуни нет ни одного модного промаха. Тем более на свиданиях!
Смотрите, как абсолютно по-разному одеваются звездные красотки на свидания.