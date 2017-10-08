ГлавнаяМодаСтиль

Как одеваются знаменитые красотки на свидания

Девочки такие девочки, и независимо от звездного статуса, славы и популярности каждая хочет покорить сердце понравившегося мужчины. И, конечно, сборы на свидания нервируют даже самых признанных красавиц.

Впрочем, некоторые девушки не придают наряду большего значения. Для них главной задачей становится конфиденциальность: как насладиться романтическим вечером и не попасть на следующее утро на обложки журналов и газет.

К примеру, для Софи Тернер постоянным атрибутом стали солнцезащитные очки. Но и они не спасают, и часто звезду сериала «Игра престолов» папарацци «ловят» на свиданиях с бойфрендом – музыкантом Джо Джонасом. Красная помада, небрежная прическа, кожаная мини-юбка, обнажающая стройные длинные ноги, – неудивительно, что охотников за юной актрисой предостаточно.

Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: Getty Images

Тейлор Свифт обожает мини-юбки! Еще бы – с ее-то невероятно длинными ногами. Нельзя сказать, что только они покорили сердце Кельвина Харриса, который до сих пор переживает расставание с ветреной красавицей. Тейлор променяла его на актера Тома Хиддстона, который, впрочем, тоже недолго задержался в статусе бойфренда певицы.

Сальма Хайек никогда не скрывала, что видит в кандидате в мужья исключительно сказочного богатого мужчину. Поэтому когда на горизонте появился миллионер Франсуа Анри-Пино, мексиканская красотка включила на полную мощь свои чары. Ну и пышные прелести тоже подключила, подчеркнув их откровенным платьем с глубоким декольте.

Ким Кардашьян на первых встречах с Канье Уэстом выбирала на удивление скромные (по ее меркам) наряды. Маленькое черное платье с декольте, изящные босоножки – никаких колготок на голое тело или прозрачных маек и в помине не было. Хотя с чего бы Ким стесняться – светская львица периодически отправляла рэперу свои пикантные фото. Так она и отбила Канье у его тогдашней подруги Эмбер Роуз.

Фото: Getty Images

Шарлиз Терон придерживается классического стиля. Нежные романтические платья как никогда подойдут для свидания с молодым человеком. Шон Пенн уже давно немолод, но разве мог он устоять перед хрупкой красотой Шарлиз. Но девушка оказалась не такой уж и беззащитной, и вскоре Пенн был отправлен в отставку за чересчур агрессивное поведение.

Дженнифер Энистон, Селена Гомес, Холли Берри, Дженнифер Лопес на свиданиях чувствуют себя увереннее в удобной одежде и обуви, чем в сексапильных нарядах и на каблуках. Можно прогуляться с любимым мужчиной, съесть по рожку мороженого, а не мечтать о том, как бы быстрее скинуть ненавистные туфли на шпильках.

Бритни Спирс крайне критична к собственной персоне. Чтобы соответствовать новому бойфренду Сэму Асгари (который моложе ее на 12 лет), певица потратила 11 миллионов долларов на тренеров, диетологов, массажистов и косметологов! Поэтому она может ходить на свидания с Сэмом хоть голой – Бритни довела свое тело до идеала.

Амаль Аламуддин (теперь уже Клуни) с достоинством носит титул иконы стиля. И вполне оправданно: на счету супруги Джорджа Клуни нет ни одного модного промаха. Тем более на свиданиях!

Смотрите, как абсолютно по-разному одеваются звездные красотки на свидания.

1/15
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Getty Images
10 звезд, которые сделали безвкусицу своей визитной карточкой
  • Подробнее
Насколько вы зависимы от моды?
  • Пройден  4252
  • Понравился  3
  • Пройти тест
Поделись с друзьями!
#стиль звезд#свидание
8 октября 2017Венера Ерофеева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет