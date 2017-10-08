Как одеваются знаменитые красотки на свидания

Девочки такие девочки, и независимо от звездного статуса, славы и популярности каждая хочет покорить сердце понравившегося мужчины. И, конечно, сборы на свидания нервируют даже самых признанных красавиц.

Впрочем, некоторые девушки не придают наряду большего значения. Для них главной задачей становится конфиденциальность: как насладиться романтическим вечером и не попасть на следующее утро на обложки журналов и газет. К примеру, для Софи Тернер постоянным атрибутом стали солнцезащитные очки. Но и они не спасают, и часто звезду сериала «Игра престолов» папарацци «ловят» на свиданиях с бойфрендом – музыкантом Джо Джонасом. Красная помада, небрежная прическа, кожаная мини-юбка, обнажающая стройные длинные ноги, – неудивительно, что охотников за юной актрисой предостаточно.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Тейлор Свифт обожает мини-юбки! Еще бы – с ее-то невероятно длинными ногами. Нельзя сказать, что только они покорили сердце Кельвина Харриса, который до сих пор переживает расставание с ветреной красавицей. Тейлор променяла его на актера Тома Хиддстона, который, впрочем, тоже недолго задержался в статусе бойфренда певицы. Сальма Хайек никогда не скрывала, что видит в кандидате в мужья исключительно сказочного богатого мужчину. Поэтому когда на горизонте появился миллионер Франсуа Анри-Пино, мексиканская красотка включила на полную мощь свои чары. Ну и пышные прелести тоже подключила, подчеркнув их откровенным платьем с глубоким декольте. Ким Кардашьян на первых встречах с Канье Уэстом выбирала на удивление скромные (по ее меркам) наряды. Маленькое черное платье с декольте, изящные босоножки – никаких колготок на голое тело или прозрачных маек и в помине не было. Хотя с чего бы Ким стесняться – светская львица периодически отправляла рэперу свои пикантные фото. Так она и отбила Канье у его тогдашней подруги Эмбер Роуз.

Фото: Getty Images

Шарлиз Терон придерживается классического стиля. Нежные романтические платья как никогда подойдут для свидания с молодым человеком. Шон Пенн уже давно немолод, но разве мог он устоять перед хрупкой красотой Шарлиз. Но девушка оказалась не такой уж и беззащитной, и вскоре Пенн был отправлен в отставку за чересчур агрессивное поведение. Дженнифер Энистон, Селена Гомес, Холли Берри, Дженнифер Лопес на свиданиях чувствуют себя увереннее в удобной одежде и обуви, чем в сексапильных нарядах и на каблуках. Можно прогуляться с любимым мужчиной, съесть по рожку мороженого, а не мечтать о том, как бы быстрее скинуть ненавистные туфли на шпильках. Бритни Спирс крайне критична к собственной персоне. Чтобы соответствовать новому бойфренду Сэму Асгари (который моложе ее на 12 лет), певица потратила 11 миллионов долларов на тренеров, диетологов, массажистов и косметологов! Поэтому она может ходить на свидания с Сэмом хоть голой – Бритни довела свое тело до идеала. Амаль Аламуддин (теперь уже Клуни) с достоинством носит титул иконы стиля. И вполне оправданно: на счету супруги Джорджа Клуни нет ни одного модного промаха. Тем более на свиданиях! Смотрите, как абсолютно по-разному одеваются звездные красотки на свидания.

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