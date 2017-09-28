Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото

Ботфорты – сложный аксессуар, который не слишком просто интегрировать в повседневный гардероб. Однако есть несколько хитростей, облегчающих задачу. Выбирайте модели из гладкой кожи или замши нейтральных оттенков, обращайте внимание на пропорции, то есть не носите ботфорты с широкими брюками или слишком откровенным мини, старайтесь избегать ярких сочетаний – вот, собственно, и все. Не все знаменитости знают эти правила, а потому частенько становятся жертвами модных провалов. Итак, как и с чем не надо носить ботфорты?

С мини-шортами и платьями-бандаж. Это выглядит вульгарно и даже неприлично. Особенно неэстетичны сочетания экстремального мини, глубоких декольте и ботфортов-чулок.

С блеском. Лакированные ботфорты сами по себе вещь довольно спорная, а в сочетании с платьем из металлизированной ткани или с декором из пайеток тем более. Навсегда забудьте о такой комбинации.

Со спортивными брюками. В принципе спортивный стиль и ботфорты – вещи вполне совместимые. Сапоги можно с успехом комбинировать с толстовками и худи в стиле oversize. А вот носить треники, заправленные в высокие сапоги, совсем не комильфо.

Кроме того, среди не самых удачных сочетаний — змеиный total look, ботфорты с плащом на голое тело, сапоги оттенков «вырви глаз» с любыми комплектами, ботфорты с принтом или в стразах…

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