Звезды, которые не умеют носить наряды с декольте: фото

Существует несколько правил вечернего дресс-кода. Однако многие знаменитости, умышленно или нечаянно, игнорируют эти законы стиля и нередко становятся жертвами модного провала. Одно из основных правил звучит так: никогда не надевайте платье с декольте, если оно вам не идет. Что же, не скроем, некоторые голливудские дивы чересчур самоуверены. Чтобы никогда не повторять их ошибок, советуем внимательно изучить их промахи.

Не тот размер. Довольно часто девушки с пышным бюстом выбирают для себя наряды со слишком тесным лифом. Грудь в таком платье выглядит сплющенной и некрасивой, а в некоторых случаях даже норовит выпрыгнуть наружу. Подобный «грешок» водится за Мэрайей Кэри, Бритни Спирс и Сьюзан Сарандон. Правда, встречаются и диаметрально противоположные ошибки: девушка с небольшой грудью надевает наряд, в котором чашечки на пару размеров больше необходимого. Выглядит это так, будто она взяла поносить наряд у мамы или старшей сестры. Пэрис Хилтон однажды попала в такую ситуацию и тут же стала жертвой модных критиков.

Отсутствие поддержки. Какая бы красивая грудь у вас ни была, никогда не стоит пренебрегать услугами корректирующего белья. Бюст большого и среднего размера выглядит в наряде с декольте не слишком эстетично. Именно из-за отсутствия поддержки грудь Хайди Клум и Дакоты Джонсон кажется обвисшей и «печальной». Другим распространенным дефектом декольтированных платьев без корректирующего белья можно назвать эффект, когда грудь «расползается» в разные стороны. Неудачные примеры не раз демонстрировали Кристина Агилера и Белла Хадид. Подобную особенность формы груди лучше всего скрывать при помощи специальных силиконовых чашечек или даже скотча.

Слишком маленькая грудь. К сожалению, девушкам с очень маленькой грудью декольте «до пупка» просто противопоказано! Выпирающая костлявая грудная клетка выглядит совсем не женственно и некрасиво. Кира Найтли и Кендалл Дженнер не раз выбирали для своих выходов в свет наряды с внушительными вырезами, но вскоре отказались от них в пользу более скромных туалетов.