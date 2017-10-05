Звезды, которые не умеют одеваться в обычной жизни: фото

Хейтеры Кристен Стюарт могут бесконечно обсуждать каждое ее появление на публике. Простые футболки, поношенные джинсы, а иногда еще и натянутые поверх них носки – вот стандартный комплект актрисы. Недалеко ушла от коллеги и Эллен Пейдж, которая чаще всего выглядит как мальчик-подросток из неблагополучного района.

На крупных фестивалях и торжественных церемониях актрисы и певицы красуются в шикарных платьях от известных модельеров. Но, встретив звезду на улице, вы вполне можете ее не узнать и пройти мимо. За пределами красной дорожки знаменитости нередко одеваются так, что кажется, они просто схватили первые попавшиеся вещи и быстро нацепили их на себя. Или решили не переодеваться после фитнеса и пошли гулять в тренировочных костюмах.

Милу Кунис особенно любят ругать поклонники Деми Мур. Предыдущая жена Эштона Кутчера всегда элегантна и женственна, а Мила спокойно может появиться на публике в бесполых штанах и старой футболке. Хотя будем честны: Эштону это, похоже, нравится. Да и сам он порой одевается под стать нынешней супруге.

Эпатажная Мадонна на сцене и во время выходов в свет восхищает и впечатляет суперсексуальными нарядами. А в обычной жизни от сексуальности не остается и следа: Мадонна выбирает штаны свободного кроя, объемные куртки, обувь без каблука. Красотка Джулия Робертс тоже далеко не всегда выглядит шикарно.

Бритни Спирс нередко упрекают в отсутствии вкуса даже за нарядные платья, что уж говорить об одежде на каждый день! То чрезмерно короткие шорты, то спортивные штаны (еще и слишком широкие) – сплошное «не то».

Сара Джессика Паркер, которую не раз включали в списки самых стильных женщин мира, также попадает впросак. Увлеченная натура, она может пойти на прогулку в пижамных штанах и смешном свитере, что уместно дома на рождественских семейных посиделках, но никак не на улице.

Листайте галерею, чтобы лично оценить, насколько сильно отличаются образы звезд, которые помогли создать стилисты, и внешний вид тех же персон в обычной жизни.