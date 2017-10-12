Звезды, которые не умеют сочетать цвета: фото

Уметь сочетать цвета так же важно, как правильно подбирать вещи и аксессуары в соответствии с поводом и типом фигуры. Грамотная палитра может по-настоящему преобразить образ. Дисгармоничные же сочетания способны полностью уничтожить даже самый дорогой и продуманный комплект. Итак, каких цветовых ансамблей стоит избегать? Смотрим на не самые удачные наряды звезд и делаем наоборот!

Больше трех цветов в одном наряде. Это золотое правило стиля! Не стоит злоупотреблять количеством цветов и оттенков в одном ансамбле. Всегда ориентируйтесь на два-три основных цвета. И помните – только один из них способен играть роль яркого акцента. Остальные просто его оттеняют.

Аккуратнее носите красный. Этот коварный цвет сочетается далеко не со всеми оттенками. Если уж выбрали красный на основу образа, не стоит смешивать его с другими насыщенными цветами. Самые неудачные пары для красного: синий, зеленый, желтый, фиолетовый.

Два и три неоновых оттенка в одном наряде – перебор. Сами по себе неоновые оттенки очень спорные и сложные. Носить их правильно под силу не каждой. Одного неонового цвета – желтого, синего, розового, зеленого, голубого – вполне достаточно. Сочетать их друг с другом мы не рекомендуем ни под каким предлогом!