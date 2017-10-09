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15 теплых аксессуаров сезона, без которых не обойтись

Рассказываем, какие шапки, шарфы и перчатки стоит приобрести этой осенью, чтобы выглядеть не хуже моделей с подиума.

Каждую осень и зиму мы задумываемся о покупке нового пальто, парки или пуховика. А как же аксессуары? О них тоже не стоит забывать, ведь именно в деталях и в умении их сочетать кроится настоящее мастерство. Какие же аксессуары актуальны в сезоне осень-зима 2017/18?

Шапки. В этом сезоне на пике моды шапки в стиле oversize – большие крупной вязки и непременно необычной расцветки! Такой аксессуар подчеркнет женственность и сделает акцент на глазах и лице. Кроме того, в тренде изящные береты из шерсти. Их можно носить как самостоятельно, так и с всевозможными брошами в стиле ретро. Если же вы поклонница классических спортивных аксессуаров, советуем обратить внимание на лаконичные шапки крупной вязки: косы и другие узоры все еще в фаворе у дизайнеров!

Шарфы. В случае шарфов также действует правило «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант – длинный макси-шарф из чистой шерсти или кашемира. В него можно завернуться чуть ли не целиком и с легкостью пережить зиму. Необычная разновидность шарфа – пончо или накидка. Ее можно носить и в качестве топа, если хочется особенно утеплиться, и в качестве обычного шарфа. Что касается расцветок, то советуем обратить внимание на все ягодные оттенки, а также на классику – серый, черный, темно-зеленый.

Перчатки. Самые необычные перчатки мы нашли в коллекции испанского бренда Uterque – с вышивкой бисером в виде жуков. Выглядит стильно и очень эффектно! Если же вы за практичность и минимализм, обратите внимание на классические перчатки из черной кожи с изящной молнией – все же металлическая фурнитура сейчас очень актуальна. Если же хочется чего-то забавного, присмотритесь к творениям маленьких марок. Они всегда создают вещицы с душой. Наша любовь – нежно-голубые «кудрявые» варежки от Nikhats.

Emmy, 2990 р. (Click-boutique.ru)
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Emmy, 2990 р. (Click-boutique.ru)
Фото: архивы пресс-служб
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#шопинг#аксессуары#шапки#шарфы#перчатки#осень-зима 2017/18#тренды 2017
9 октября 2017Настя Обухова
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