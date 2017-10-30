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25 самых сексуальных платьев с Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Смелые декольте, кожаные корсеты, нежный бархат и обманчивая невинность – дизайнеры напомнили нам все способы соблазнить мужчину нарядом.

Глубокое декольте

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Atelier B by Gala
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Atelier B by Gala
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Старый добрый проверенный веками способ заставить мужчину забыть обо всем, кроме вас, по-прежнему правит бал. Смелые вырезы до талии, четкие геометрические декольте, свободный пиджак на голое тело – с таким разнообразием модных тенденций можно смело ставить эксперименты над партнером.

Нежная дева

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Atelier B by Gala B
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Atelier B by Gala B
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
JuliaDalakian
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
OksanaFedorovaDesignStudio
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Струящиеся ткани, нежный шифон, невесомое кружево, взмах ресниц, пламенеющий на щеках румянец – отличное обрамление для пылкой юности. Но все знают присказку про тихий омут, так что невинные с виду девы могут оказаться не такими простыми, как кажутся.

Дива

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Julia Dilua
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Atelier B by Gala
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
GOGA NIKABADZE
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
NADEZHDA YUSUPOVA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Тяжелые шелка, бархат, перья, стразы, мех, облегающие платья – образ томной красавицы, героини фильмов немого кино, оперной дивы, светской львицы, музы. Она знает себе цену и выбирает только роскошные наряды.

Куколка-кокетка

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ALEXANDR ROGOV
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
AnastasiaDokuchaeva
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Легкомысленные банты, ультрамини, провокационная вышивка в виде маленьких костров на груди – эта девушка не боится кокетничать и не скрывает своих желаний. Она знает, что на раз-два сведет с ума любого, но мужчинам не приходится рассчитывать на легкую добычу. Она играет с ними, как кошка с мышкой, получая удовольствие от флирта.

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Железная леди

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IGOR GULYAEV
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
IGOR GULYAEV
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Ekaterine Buzaladze
Фото: пресс-служба

Она точно знает, чего хочет от жизни, и с равной легкостью покоряет бизнес-вершины и сердца понравившихся мужчин. Она привыкла командовать, у нее нет слабостей, она – железная леди. Ее фишка – черный, узкие корсеты, высокие сапоги и строгая геометричность линий.

Красный – цвет страсти

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Atelier B by Gala B
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
AnastasiaDokuchaeva
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Atelier B by Gala B
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
BELLA POTEMKINA
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Самый страстный, самый неспокойный и волнующий цвет назвали цветом завершившейся Недели моды. Самые смелые свои наряды дизайнеры выполнили как раз в этом оттенке. Больше всего красного было у Bella Potemkina. Она пустила в ход весь арсенал соблазнительниц: бархат, сапоги-чулки, пайетки, ремни. Берем на вооружение.

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#Неделя моды#тренды#сексуальность#стиль#мода#платья#вечерние платья
30 октября 2017Анна Герасименко
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