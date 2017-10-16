5 главных трендов осени и зимы, о которых нужно знать все

Редакция Woman’s Day изучила главные модные тенденции осень-зима 2017/18. Бархат, брючный костюм, комплекты с надписями – именно так выглядит список маст-хэвов нового сезона. Изучаем и отправляемся за покупками!

Главные тренды осени это в первую очередь комфорт, уют и много ярких красок. Никто же не хочет скучать в новом сезоне? Мы рассмотрели самые сочные тенденции мировых подиумов и попросили их прокомментировать талантливого молодого дизайнера и основателя бренда Zlatotsveta Petrova Златоцвету Петрову.

Вельвет Этот мягкий уютный материал не выходит из умов дизайнеров вот уже несколько сезонов кряду. Бархат теперь уместно смотрится не только в качестве «вечерней» ткани, но и при создании повседневного образа. Для кого-то он может показаться чересчур роскошным и претенциозным, но, если знать меру и внедрить бархат точечно и аккуратно, может получиться вполне гармоничный ансамбль.

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Златоцвета Петрова, основатель бренда Zlatotsveta Petrova: — Давным-давно забытый материал, однако этой весной руки сами к нему потянулись. Для своей новой коллекции я подобрала два вида вельвета. И как было удивительно, что со мной в унисон согласились высокие дома моды. На подиумах стали появляться пальто, костюмы и платья из этой теплой благородной ткани. Мои фавориты – это брючные костюмы из вельвета: широкие спущенные плечи, двубортные жакеты, чуть удлиненные. Брюки любые: от широких прямых до обтягивающих фигуру вариантов с подвернутыми штанинами. Цвета осенние – от бутылочного зеленого и до оттенков увядающих листьев.

Надписи Бунтарство и нарочитость этого тренда может сначала оттолкнуть. Не каждая девушка осмелится выйти на улицу в пальто, усеянном логотипом известного бренда. Однако «логомания» и надписи – это история не про высокий стиль, а скорее про иронию и умение относиться к моде не слишком серьезно.

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— Фразы, слова, обрывки мыслей, ну как же это логично смотрится на одежде! Логотипы прямо на внешней стороне, массивные и кричащие! Бренды напоказ – теперь не дурной тон, а супертренд! Вы можете стать ультрамодной в одно мгновение, просто отпоров все нашивки и бирки с одежды и пришив их на грудь, плечо или рукав.

Брючный костюм Наверное, один из самых функциональных и жизнеспособных трендов современности. Брючный костюм может вполне считаться предметом базового гардероба, так как его можно вписать практически в любой стиль и повод. Главное – выбрать комплект, соответствующий вашему мировосприятию, будь то строгий серый костюм в деловом стиле, яркий – для особых случаев или лаконичный – на каждый день.

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— Кстати, долгоиграющий тренд и уже много сезонов хит всех подиумов. Oversize, спущенная линия плеча, немного иронии – костюм больше не должен сидеть точно по фигуре. Носить такие комплекты лучше всего с кроссовками – еще одна тенденция-долгожитель. Расцветки я бы выбирала особые: грязные смешанные, уходящие в горчичный, болотный, темно-зеленый или в охру. А если страшно не попасть в точку, просто выбирайте проверенный временем серый цвет.

Too much Чрезмерность и кричащая многослойность нынче в почете у дизайнеров. Глядя на коллекции Prada и Miu Miu, можно подумать, что их создатели не в своем уме. Ну кто будет сочетать зеленый мех с трикотажем в стиле ретро? Тем не менее в тренде too much есть своя прелесть. Это и свобода самовыражения, и смелость, и умение играть с собственным стилем.

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— Вот где запела моя душа. С легкой руки Gucci миксовать и сочетать несочетаемое превратилось в прекрасную песню индустрии моды. Классическая клетка, роскошные цветы, надписи, пышные оборки, тонкое кружево, желтый, зеленый, винтажные броши, обилие декора. Создавать такие комплекты очень непросто, но если вам удастся уловить гармонию, то звучание образа становится просто сногсшибательным. В своей коллекции я не упускаю возможности показать свое видение на этот тренд. Для меня это форма бесконечного праздника.

Цветочный принт Весной и летом цветочные узоры – основа любого образа. Но кто сказал, что в зимних комплектах он неуместен? Не бойтесь экспериментировать и добавлять флору в объемные многослойные комплекты – это придаст ансамблям летней легкости и романтизма.

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— Классика! Бесконечно женственная история, но девушка у нас современная: носить цветочные мотивы с каблуками отказывается. и правильно делает. Сочетать хрупкое с брутальным – лучшее решение. Бутоны здорово смотрятся с геометрией. Гусиная лапка плюс цветы – равно идеальное сочетание. В этом случае флора должна быть не блеклая, а буйная и насыщенная. Более простой прием – завершить цветочный образ и нейтрализовать чрезмерную романтичность ботинками на плоской подошве, с заклепками или массивными застежками.

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