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6 вещей, которые будут в тренде этой осенью

Woman`s Day сфотографировал городских модниц на осенних улицах, а стилист Анастасия Запольская выбрала топ вещей, без которых стильной девушке в октябре не обойтись.
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
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Листай фото правой стрелкой
Фото: @alena_srck
Фото: @andidenko
Фото: @tasha_kuchina
Фото: @kocheliclub
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Фото: @maraevaa
Фото: @didishechka_19
Фото: @vikulya_22
Фото: @anna_zem
Фото: @niki_kris
Фото: @liliya_plhh

1. Вещи а-la-rus. Те же вариации на тему павлопосадских платков на пике моды уже не первый сезон. Они прекрасно сочетаются с самыми разными пальто – от изысканно женственных до нарочито небрежных моделей унисекс.

2. Шляпы. Яркие или черные, жесткие геометричные или мягкие, округлые, с широкими полями – здесь открывается простор для фантазии. Только не забудьте, что шляпа сама по себе уже довольно яркий аксессуар, так что не переборщите с другими деталями образа.

3. Серое пальто из букле или твида. Такие пальто – прямые или пальто-халаты – стильно выглядят и с обычными джинсами и с яркими брюками, и с цветными платьями.

4. Кожа и мех – в качестве декора. Например, интересный кожаный пояс или меховая отделка к пальто или куртке. Причем здесь вполне возможны и искусственные варианты.

5. Пудровые оттенки. Они идут почти каждой девушке и добавляют света в пасмурные октябрьские деньки. Можно выбрать верхнюю одежду пастельных тонов, а если она кажется вам непрактичной – хотя бы перчатки, шарф или сумку.

6. Объемные вещи. Оверсайз во всем осенью обусловлен не только модой, но и желанием укутаться, укрыться в чем-то уютном от ненастной погоды. Длинные широкие шарфы (только не снуды, их мы оставили в прошлом сезоне), объемные пальто и куртки (кстати, их спокойно можно сочетать даже с классическим гофисным костюмом), мягкие вместительные сумки-шоперы, шапки крупной вязки, которые кажутся на размер больше – все это в фокусе нынешней осенью.

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#тренды#осень-зима 2017/18#пальто#модные тенденции
29 сентября 2017Лида БуслаеваЮлия Аверина
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