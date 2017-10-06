Бини, кепки и ушанки: 20 модных шапок этой осени

— Октябрьская погода нас не балует, и самые интересные «шапочные» тренды уже можно увидеть на городских улицах.

Конечно, идеальный вариант для осени – вязаные шапки. Бини нейтральных цветов – бежевого, серого, черного – подойдут к любому наряду. А чтобы добавить образу яркости, выбирайте яркие оттенки или меланж. Такая шапка может быть с одинарным или двойным подворотом, с немного торчащей макушкой. А вот ажурную вязку, стразы и украшения оставьте маленьким девочкам – в этом сезоне моду диктует правило «чем проще, тем лучше». Зато объемные помпоны не сдают своих позиций – они смотрятся очень озорно.

Кстати, бини могут быть не только вязаными, но и трикотажными. Их можно натягивать почти до бровей или, наоборот, сдвигать подальше ото лба.

Шляпы тоже могут удачно дополнить осенний образ. И если «мягкие» широкополые варианты стоит сочетать все же с классическим пальто, то шляпы-федоры прекрасно подойдут к любому луку. Выбираем сочные оттенки либо традиционный черный цвет.

Вязаные или меховые шапки-ушанки сегодня решаются носить немногие девушки. А зря! Выглядит очень мило и подходит к любому образу. К тому же, холодно в них точно не будет!

И, наконец, еще один тренд сезона – привет из 90-х – кепки. Прельщает, что материал тут может быть любым – от кожи до бархата. Невероятно стильный вариант для осени – особенно, если выбрать кепку необычной формы и сочетать ее с кожаными куртками или пальто в стиле спорт-шик.