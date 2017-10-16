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Чем пополнить гардероб: 7 интересных коллекций

Woman`s Day побывал на Fashion Non stop, Неделе моды в Екатеринбурге, и выбрал 7 самых стильных коллекций сезона. Смотри, что будут носить продвинутые горожанки этой осенью и зимой.

— Могу сказать, что рост фэшн-индустрии в Екатеринбурге очевиден! — рассказала Woman`s Day дизайнер Маша Варламова, которая была на Неделе моды председателем жюри. — Почти у всех дизайнеров прослеживались элементы мировых подиумов. Преобладали черный и красный цвета. Красный – однозначно фаворит сезона, он был почти у всех, как и белый с черным. Также в коллекциях уральских дизайнеров много сетки, многослойности, наслоения тканей – сейчас это очень модно. Дизайнеры использовали много воздушных и прозрачных тканей. Тренды в аксессуарах: бейсболки и чалма – этот восточный элемент давно стал европейским атрибутом.

Мне понравилась морская коллекция Анны Слепых: там такие красивые тренчи, что я даже захотела взглянуть на них вживую. Конечно, Никита Баранов очень интересно подал 80-е – великолепная коллекция получилась! У KISLIS было хорошее шоу – это то, чего сейчас не хватает. Если добавить креатива, можно «вкусно» подать даже самые простые вещи.

Наталия Соломеина: коллекция Love & Doves

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Альбина Егорова

Открыла Неделю моды Наталия Соломеина, модный дом которой в этом году отмечает 20 лет! Она презентовала ремикс своей прошлогодней коллекции. Для нее модный дом подготовил броши в виде птиц, выполненные в стиле «русское шитье» при помощи канители и пайеток. Также белые силуэты голубей украшают саму одежду.

— На открытии Недели моды меня просили презентовать хотя бы часть новой коллекции, которая приурочена к юбилею модного дома «Соло-дизайн», – рассказала Наталия. — Но мы не можем показывать коллекцию до премьеры, которая состоится в Камерном театре 9 ноября. Кстати, это будет не просто фэшен-шоу, а новый удивительный проект.

Прошлогодняя коллекция Love & Doves 2016 года – это некий русский стиль: рафинированные девушки, укутанные в шали. Также сами вещи декорированы гипюром. Многие платья деконструктивно распахнутые, деформированные – это дизайнерский прием.

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Никита Баранов: коллекция «Восемь ноль»

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Fashion Non stop

— Коллекция моего модного дома посвящена 80-м годам ХХ века. Это период сильных, властных женщин-руководителей как глобальный тренд нового времени. Достигли мы этого эффекта, в первую очередь, благодаря расширенной линии плеча, но без подплечников, как это делали раньше, а за счет тканей, которые хорошо держат форму.

Для костюмной группы мы использовали мужскую костюмную ткань – это тоже влияние 80-х, когда происходит заимствование из мужского костюма. Пальто у нас в основном из шерсти с добавлением кашемира. Ведь верхняя одежда нужна не только чтобы выживать, но и чтобы украшать.

Принты: геометрия, клетка и полоска разных размеров и цветов, но преобладает черно-белый с небольшим акцентом. Также присутствует четкая графика – это еще один «привет» из мужского гардероба. Все это придает женщине силу, при этом она не выглядит мужеподобной. Помимо геометрии, я использую леопард в разных цветовых гаммах – от монохромного до красного.

Коллекция отшивалась не только из матовых, но и из глянцевых тканей. Тема пайеток в ту эпоху, о которой мы говорим, была как никогда актуальна. Наравне с большими клипсами. Вообще в 80-е не боялись фактуры ни в одежде, ни в макияже.

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Оксана Черепанова: «12 пражских легенд»

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Fashion Non stop

— Несмотря на название коллекции, вдохновлялась я не Прагой или книгой «77 пражских легенд», а заповедником Кладска в Чехии. Просто не все поймут это название (смеется). Так вот, недалеко от этого заповедника есть деревенька, в которой дома построены в строгом швейцарском стиле. Ею я и вдохновилась. Европейский фольклор – это мой стиль.

Я представила коллекцию осень-зима. Для того чтобы не замерзнуть, мы предложили пальто и жакет из шерсти и кашемира. Также используем жаккард: жакет, две юбки, пальто. Вообще, коллекция нарядная, поэтому присутствуют и натуральные шелка, плотная вискоза и шифон.

В соответствии с сезоном выбрали богатые, но приглушенные оттенки. Три основных: красный (красный тотал-лук – это главный тренд сезона!) – как ягоды в лесу; черно-белая гамма – как контраст европейской архитектуры; и завершающий цвет – зеленый. У меня было два оттенка зеленого: холодный – это лес, а теплый – ставни из той деревушки.

При помощи модных широких поясов мы подчеркнули женственность наших фольклорных героинь. Этой же цели служат А-силуэты, прекрасно корректирующие фигуру. Объемные рукава – еще один тренд, который прекрасно вписался в нашу стилистку. А для декора вещей мы использовали ручную вязку, вышивку и оборки – без них сегодня никуда!

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Анна Слепых: коллекция «Навстречу»

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Fashion Non stop

— Я представляю коллекцию весна-лето 2018. Перед тем как начать работу над новой коллекцией, я изучаю тренды, которые предлагают мировые подиумы. Выбираю среди этого многообразия то, что близко именно мне. В этот раз я выделила для себя свободный силуэт, легкие летящие ткани и возможность менять форму. У меня это осуществляется при помощи кулисок и различных вариантов застегивания. Например, жилет можно завязать множеством способов, и каждый раз вещь будет менять свой силуэт.

Вдохновением для меня стало море, поэтому коллекция называется «Навстречу»: навстречу путешествиям и новым возможностям. Цветовая гамма поддерживает тематику: преобладают темно-синий, голубой, серый и белый. От аксессуаров на этот раз я отказалась: вещи настолько сложные по крою, что решила не отвлекать от них внимание.

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Полина Польски для KISLIS: коллекция «Иллюзия»

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Fashion Non stop

— Для моей коллекции источником вдохновения стал… мятый лист бумаги. Глядя на него, я придумала фактуру, прямые линии и конструкцию. Идейным вдохновителем коллекции, человеком, о котором я думала, когда создавала каждую вещь, стала стилист и модный блогер Ольга Томчик. Я задумывалась: смогла бы Ольга надеть эту вещь? Я даже предлагала ей стать моим стилистом, но в итоге сделала все сама.

Главная идея «Иллюзии» – тренд на спорт-шик. Это смесь элегантного и спортивного стилей. Когда ты можешь надеть спортивный костюм в аэропорт или на прогулку. Наши костюмы из очень хорошей ткани, поэтому их можно носить с каблуком.

Если продолжить разговор о модных трендах, до сих пор актуальны лампасы. Также как слоганы и лого – у меня ими декорированы многие вещи.

В коллекции представлены самые модные ткани: бархат, замша, сетка, трикотаж в рубчик (лапша) и кожа. Кстати, бархат есть в серебристом исполнении. Серебристый – один из самых модных цветов сезона. Такой космический… Поэтому его много и в аксессуарах, и в обуви. Основные цвета коллекции: черный, красный, серый (цвет акулы) и серебро.

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Татьяна Бочкарева: коллекция «Прогулка по саванне»

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Fashion Non stop

— Коллекция делалась на одном дыхании – всего за две недели. Главная идея – вещи должны быть взаимозаменяемыми. Например, в пятницу женщина, если у нее нет строгого дресс-кода на работе, надевает джинсы и водолазку. Вечером она достает вещь из сетки из сумки, набрасывает ее поверх – и она готова к ужину в ресторане или даже к театру. В этой коллекции я играла с многослойностью, активно используя сетку. Мне нравится, когда она раскрывается в вечернем образе, но при этом уместно смотрится даже днем.

В коллекции вы можете увидеть много воланов и рюш, которые придают вещами ритм и движение. А также поддерживают романтическое настроение. Почти все вещи прямого кроя – брюки, джинсы, брюки с декором из денима. Все ткани очень комфортны для носки.

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Людмила Кокорева и Лидия Орлова: коллекция «Время вперед»

Fashion Non stop - Неделя моды в Екатеринбурге 2017, фото
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Фото: Fashion Non stop

Людмила Кокорева, заведующая кафедрой дизайна одежды Уральского архитектурно-художественного университета:

— К моде в разное время относились по-разному. Поэтому в моей коллекции представлены вещи разных эпох, но все они выдержаны в едином «нарядном» стиле. Сейчас, в XXI веке, у нас разгул и вещизм. Силуэты не так важны, балом правит look.

Коллекция состоит из свободной верхней одежды (oversize), а все остальное – вечерние наряды. Цвета: желтый, черный и красный – это тенденции следующего лета! А коллекция не привязана к сезону, ведь платье на бретельках можно носить в любое время.

Лидия Орлова, доцент кафедры дизайна одежды Уральского архитектурно-художественного университета:

— Мои украшения и аксессуары являются дополнением для коллекции Людмилы. Это бархатные сумки с тиснением, броши, колье, чокеры. Чокеры держатся в тренде уже год.

Украшения выполнены из металла, камней, страз Swarovski, зеркал, стекла… А все сумки декорированы вручную и в единственном экземпляре. Почти все они из бархата: во-первых, актуально; а во-вторых, я просто люблю этот материал – он всегда выглядит роскошно. Фурнитуру для сумок отыскиваю сама; если чего-то нет в свободном доступе, заказываю. Некоторые сумки двухсторонние: обе стороны оформлены в разных стилях. Кстати, если у рюкзака убрать лямки, то получается дамская сумка. Я за универсальность и практичность.

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#мода#стиль#коллекция#осень-зима 2017/18#дизайнеры
16 октября 2017Альбина Егорова
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