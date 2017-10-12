Время носить мех – искусственный! Экомех греет каждую модницу

«Сегодня искусственный мех прочно обосновался в гардеробе девушек в различных вариациях его использования. Если 5–6 лет назад предпочтение отдавалось натуральному меху, то спустя время изделия из экомеха стали набирать популярность сначала на подиумах, а затем и в жизни.

Что остается неизменным в меховых трендах, так это объемные изделия – модели oversize. Включая их в свой гардероб, можно создавать разные образы: многослойные или же, наоборот, поиграть на контрасте и сочетать массивную верхнюю одежду из меха с легкими женственными платьями.