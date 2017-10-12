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Время носить мех – искусственный! Экомех греет каждую модницу

Меховые тренды. Как их применять в жизни? В сезоне осень–зима 2017/2018 на пике моды – искусственный экомех в натуральной гамме или цветной мех всех цветов радуги. Время носить мех – искусственный, экомех греет каждую модницу.

Дизайнеры и стилисты советуют носить мех круглый год, включая его в разные образы. А с наступлением холодов мех и вовсе – must-have сезона. Время носить мех – искусственный, эко-мех греет каждую модницу. Меховые аксессуары, помпоны из меха на обуви или вместо пуговиц, одежда с меховыми вставками, шубы из искусственного меха. Хочешь добавить модную новинку в свой образ уже сейчас? Стилист из Челябинска рассказывает Woman’s Day все о меховых трендах и о том, как их применять в жизни.

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Анна Быченкова, стилист, преподаватель школы стиля Ilookschool:
Анна Быченкова

«Сегодня искусственный мех прочно обосновался в гардеробе девушек в различных вариациях его использования. Если 5–6 лет назад предпочтение отдавалось натуральному меху, то спустя время изделия из экомеха стали набирать популярность сначала на подиумах, а затем и в жизни.

Что остается неизменным в меховых трендах, так это объемные изделия – модели oversize. Включая их в свой гардероб, можно создавать разные образы: многослойные или же, наоборот, поиграть на контрасте и сочетать массивную верхнюю одежду из меха с легкими женственными платьями.

Сигизмунд

Чтобы создать casual-образ, в котором можно ходить каждый день, даже при выборе шубы или мехового жилета стоит отдавать предпочтение более спокойным, базовым расцветкам: черным, бежевым, серым.

Сочетать мех – уже и без того роскошный материал – можно с небольшим количеством аксессуаров».

Тренды в цвете

Анна Быченкова, стилист, преподаватель школы стиля Ilookschool:
Сигизмунд

«Сезон осень–зима 2017/2018 – один из самых ярких за последнее время, стоит только вспомнить о главной звезде этой осени – красном цвете в оттенке гренадин. Но этот цвет считается не самым практичным, поэтому его рискует примерить не каждая. То же касается и принтов с использованием графики. Одежда в таких расцветках станет главным акцентом и поможет создать запоминающийся образ.

Мех розового цвета – один из популярных, так как он легко вписывается в любой гардероб. Шубы пастельных розовых оттенков хорошо сочетать с одеждой синих, зеленых и фиолетовых цветов».

Экомех искусственный мех
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Фотограф: @_____daniella___ Стилист: @obvintseva_natalia Одежда: @stylish2010 Аксессуары: @cherrysweet74

Шубы и жилеты из искусственного меха – а что еще?

Анна Быченкова, стилист, преподаватель школы стиля Ilookschool:
Сигизмунд

«Новинка – использование меха или меховых вставок в одежде, например свитшоты с меховыми рукавами. Масс-маркет уже подхватил тенденцию использования этого материала в своих луках.

Экомех искусственный мех
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Илья Фролов
Анна Быченкова, стилист, преподаватель школы стиля Ilookschool:
Сигизмунд

«Дизайнеры создают из искусственного меха и аксессуары, к примеру, меховые шарфы, муфты, горжетки. А новым популярным трендом в этом сезоне стали кольца, меховые помпоны-броши и меховые брелоки. Тепло, модно и креативно.

Актуальны также сумочки, декорированные искусственным мехом. Такие могут стать прекрасным дополнением к вашему зимнему или осеннему образу».

Экомех искусственный мех
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Фото: LOFT28 concept store
Анна Быченкова, стилист, преподаватель школы стиля Ilookschool:
Сигизмунд

«Уже несколько сезонов подряд обувь с отделкой из меха или выполненная из него полностью: босоножки, мюли, сапоги – на пике популярности».

Экомех искусственный мех
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Анна Глазкова
Фото: личный архив
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#мех#искусственный мех#Must have#Челябинск#советы стилиста#аксессуары
12 октября 2017Анастасия Лысюк
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