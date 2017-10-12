Время носить мех – искусственный! Экомех греет каждую модницу

Дизайнеры и стилисты советуют носить мех круглый год, включая его в разные образы. А с наступлением холодов мех и вовсе – must-have сезона. Время носить мех – искусственный, эко-мех греет каждую модницу. Меховые аксессуары, помпоны из меха на обуви или вместо пуговиц, одежда с меховыми вставками, шубы из искусственного меха. Хочешь добавить модную новинку в свой образ уже сейчас? Стилист из Челябинска рассказывает Woman’s Day все о меховых трендах и о том, как их применять в жизни.
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«Сегодня искусственный мех прочно обосновался в гардеробе девушек в различных вариациях его использования. Если 5–6 лет назад предпочтение отдавалось натуральному меху, то спустя время изделия из экомеха стали набирать популярность сначала на подиумах, а затем и в жизни.
Что остается неизменным в меховых трендах, так это объемные изделия – модели oversize. Включая их в свой гардероб, можно создавать разные образы: многослойные или же, наоборот, поиграть на контрасте и сочетать массивную верхнюю одежду из меха с легкими женственными платьями.
Чтобы создать casual-образ, в котором можно ходить каждый день, даже при выборе шубы или мехового жилета стоит отдавать предпочтение более спокойным, базовым расцветкам: черным, бежевым, серым.
Сочетать мех – уже и без того роскошный материал – можно с небольшим количеством аксессуаров».
Тренды в цвете
«Сезон осень–зима 2017/2018 – один из самых ярких за последнее время, стоит только вспомнить о главной звезде этой осени – красном цвете в оттенке гренадин. Но этот цвет считается не самым практичным, поэтому его рискует примерить не каждая. То же касается и принтов с использованием графики. Одежда в таких расцветках станет главным акцентом и поможет создать запоминающийся образ.
Мех розового цвета – один из популярных, так как он легко вписывается в любой гардероб. Шубы пастельных розовых оттенков хорошо сочетать с одеждой синих, зеленых и фиолетовых цветов».
Шубы и жилеты из искусственного меха – а что еще?
«Новинка – использование меха или меховых вставок в одежде, например свитшоты с меховыми рукавами. Масс-маркет уже подхватил тенденцию использования этого материала в своих луках.
«Дизайнеры создают из искусственного меха и аксессуары, к примеру, меховые шарфы, муфты, горжетки. А новым популярным трендом в этом сезоне стали кольца, меховые помпоны-броши и меховые брелоки. Тепло, модно и креативно.
Актуальны также сумочки, декорированные искусственным мехом. Такие могут стать прекрасным дополнением к вашему зимнему или осеннему образу».
«Уже несколько сезонов подряд обувь с отделкой из меха или выполненная из него полностью: босоножки, мюли, сапоги – на пике популярности».
- Очень нравится, особенно разнообразие расцветок20,0%
- Я сторонница всего натурального – я за норку, овчину, лису 40,0%
- Экомех – это экономия бюджета20,0%
- Красиво, но не греет 20,0%
- «Гринпис» и я очень рады 0,0%
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