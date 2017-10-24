Фэшн-блиц: Oля Костерина о весне, трендах и вдохновении

Молодой российский дизайнер Оля Костерина может уже похвастаться не только несколькими удачными коллекциями, но и признанием ее таланта у звезд мировой величины. К примеру, в одном из нарядов Olya Kosterina была замечена сама Леди Гага!
Вдохновение
— Мое вдохновение – это многослойный абстрактный процесс. Он начинается с моих личных впечатлений и ощущений за последний год, а заканчивается моей любимой тканью – денимом и новыми экспериментами с ней. В этот раз моя муза свободна, женственна, но настроена по-бунтарски, она сбегает из офиса и отправляется в путешествие по Долине Смерти в Калифорнии: дороги, уходящие вдаль, скорость, горячий ветер в лицо, деним и развевающийся шелк. В слегка постапокалипсическом сценарии.
Три любимые вещи из новой коллекции
1. Джинсовый сет цвета индиго из юбки с воланами и короткого пиджака, который основан на базе жакета викторианской эры, невероятно элегантен.
2. Плиссированное платье из плащевой ткани – необычное решение для вечернего образа.
3. Нюдовое платье-комбинация в пол с необработанными срезами – женственное и волнующее.
Знаменитость
В моей одежде я могу представить американскую актрису Эль Фаннинг: молодую, женственную, но в то же время смелую и рискующую. Разбавить нежность ее деликатной красоты может приятно тяжелый деним в элегантном силуэте. Такой контраст, чувствуется, близок ее голливудскому гламурному, но в то же время калифорнийскому мятежному духу.
Антитренд весны-2018
Надписи и слоганы на кириллице и намеренный Lo-Fi во всем – моде, фотографии и искусстве.
Тренд весны-2018
Возвращение от oversize и бесформенных силуэтов к женственным точеным формам и образам.
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