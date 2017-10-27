Где-то мы это видели: общие идеи наших и европейских дизайнеров

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в авторстве, Moschino, Versus и Alexandr Rogov урасили одежду брендированными лентами. Тон задала креативный директор Дома Christian Dior Мария Грация Кюри, превратив знаменитый слоган J’adore Dior в J’adior и щедро разместив ее на своей первой коллекции.
Логотип бренда как элемент декора
Черный гипюр
Несколько сезонов назад Dolce & Gabbana свели нас с ума готическими платьями из черного кружева, гипюра и шифона и продолжают успешно развивать эту тему. В ногу с ними дружно шагают дизайнеры всего мира – редко чья коллекция обходится без образа роковой красотки.
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Тюрбаны
На показе Mark Jacobs ss18 модели гордо вышагивали по подиуму в замысловато повязанных платках и шарфах всевозможных расцветок. Это было настолько эффектно, что даже равнодушные к платкам девушки пополнили свои коллекции несколькими аксессуарами. Эстафету перехватила Dasha Gauzer, дополнив платья однотонными тюрбанами из тяжелой ткани.
Шотландка
Пришедший к нам из Туманного Альбиона рисунок вдохновлял дизайнеров не один сезон и из осени плавно перешел в весенне-летние коллекции. Для Burberry это традиционная ткань, которая уже ассоциируется с брендом. Грузинскую версию пальто из шотландки представил бренд MACH & MACH.
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