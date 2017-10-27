ГлавнаяМодаТренды

Где-то мы это видели: общие идеи наших и европейских дизайнеров

Не зря говорят, что гениальные идеи витают в воздухе, и достаться они могут сразу нескольким людям одновременно. Как показала Mercedes-Benz Fashion Week Russia, наши дизайнеры искали вдохновение там же, где их западные коллеги.

Логотип бренда как элемент декора

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в авторстве, Moschino, Versus и Alexandr Rogov урасили одежду брендированными лентами. Тон задала креативный директор Дома Christian Dior Мария Грация Кюри, превратив знаменитый слоган J’adore Dior в J’adior и щедро разместив ее на своей первой коллекции.

Alexandr Rogov ss18
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Christian Dior ss18
Фото: Getty Images
Фото: пресс-служба
Фото: Getty Images
BELLA POTEMKINA ss18
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Christian Dior ss18
Фото: Getty Images

Черный гипюр

Несколько сезонов назад Dolce & Gabbana свели нас с ума готическими платьями из черного кружева, гипюра и шифона и продолжают успешно развивать эту тему. В ногу с ними дружно шагают дизайнеры всего мира – редко чья коллекция обходится без образа роковой красотки.

MACH&MACH ss18
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Dior ss18
Фото: Getty Images
MACH&MACH ss18
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Dolce&Gabbana ss18
Фото: Getty Images
Осенний must-have: что носить этой осенью
  • Подробнее

Тюрбаны

На показе Mark Jacobs ss18 модели гордо вышагивали по подиуму в замысловато повязанных платках и шарфах всевозможных расцветок. Это было настолько эффектно, что даже равнодушные к платкам девушки пополнили свои коллекции несколькими аксессуарами. Эстафету перехватила Dasha Gauzer, дополнив платья однотонными тюрбанами из тяжелой ткани.

Dasha Gauzer ss18
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Mark Jacobs ss18
Фото: Getty Images

Шотландка

Пришедший к нам из Туманного Альбиона рисунок вдохновлял дизайнеров не один сезон и из осени плавно перешел в весенне-летние коллекции. Для Burberry это традиционная ткань, которая уже ассоциируется с брендом. Грузинскую версию пальто из шотландки представил бренд MACH & MACH.

MACH&MACH ss18
Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Burberry ss18
Фото: Getty Images
Мнение сексолога: Бузова раздевается от одиночества
  • Подробнее
Королевская мода: 20 свадебных платьев настоящих принцесс
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#мода#Неделя моды#Mercedes-Benz Fashion Week Russia#выбор редакции
27 октября 2017Яна Лепле
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет