Где-то мы это видели: общие идеи наших и европейских дизайнеров

Не зря говорят, что гениальные идеи витают в воздухе, и достаться они могут сразу нескольким людям одновременно. Как показала Mercedes-Benz Fashion Week Russia, наши дизайнеры искали вдохновение там же, где их западные коллеги.

Логотип бренда как элемент декора

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в авторстве, Moschino, Versus и Alexandr Rogov урасили одежду брендированными лентами. Тон задала креативный директор Дома Christian Dior Мария Грация Кюри, превратив знаменитый слоган J’adore Dior в J’adior и щедро разместив ее на своей первой коллекции.

Alexandr Rogov ss18 Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Christian Dior ss18 Фото: Getty Images

Фото: пресс-служба Фото: Getty Images

BELLA POTEMKINA ss18 Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Christian Dior ss18 Фото: Getty Images

Черный гипюр

Несколько сезонов назад Dolce & Gabbana свели нас с ума готическими платьями из черного кружева, гипюра и шифона и продолжают успешно развивать эту тему. В ногу с ними дружно шагают дизайнеры всего мира – редко чья коллекция обходится без образа роковой красотки.

MACH&MACH ss18 Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Dior ss18 Фото: Getty Images

MACH&MACH ss18 Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Dolce&Gabbana ss18 Фото: Getty Images

Осенний must-have: что носить этой осенью Подробнее

Тюрбаны

На показе Mark Jacobs ss18 модели гордо вышагивали по подиуму в замысловато повязанных платках и шарфах всевозможных расцветок. Это было настолько эффектно, что даже равнодушные к платкам девушки пополнили свои коллекции несколькими аксессуарами. Эстафету перехватила Dasha Gauzer, дополнив платья однотонными тюрбанами из тяжелой ткани.

Dasha Gauzer ss18 Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Mark Jacobs ss18 Фото: Getty Images

Шотландка

Пришедший к нам из Туманного Альбиона рисунок вдохновлял дизайнеров не один сезон и из осени плавно перешел в весенне-летние коллекции. Для Burberry это традиционная ткань, которая уже ассоциируется с брендом. Грузинскую версию пальто из шотландки представил бренд MACH & MACH.

MACH&MACH ss18 Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Burberry ss18 Фото: Getty Images

Мнение сексолога: Бузова раздевается от одиночества Подробнее