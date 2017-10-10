Хорошо забытое старое: 3 хитовых предмета одежды из прошлого

Каждому типу фигуры можно подобрать свой крой тренча. На высоких и худощавых девушках безупречно сидят модели оверсайз, а для девушек невысокого роста главное подобрать нужную длину. Пусть она будет чуть ниже колена – это слегка удлинит силуэт.

Тренч – вещь универсальная и легко сочетаемая. Добавьте в образ широкие от бедра брюки, трикотажный бадлон и берет – и образ заиграет новыми красками».