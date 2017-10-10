Хорошо забытое старое: 3 хитовых предмета одежды из прошлого

И снова здравствуйте! О модных новинках осени, которые вновь вернулись к нам в этом сезоне, рассказывают два эксперта – дизайнер и стилист из Челябинска. Девушки-модницы уже взяли хитовые вещи на вооружение и показывают, как их носить и с чем сочетать. И ты не отставай: примерь чудные модные тренчи, береты и джинсовку-с-головы-до-ног. Woman’s Day узнал: это и есть 3 хитовых предмета одежды из прошлого.
Тренч
«Модные тренчи замечены на показах осень – зима 2017/2018 в коллекциях многих дизайнеров. Чаще встречается модель оверсайз – нереально удобная и незаменимая вещь для ранней осени. С обувью на плоском ходу и на каблуке тренч будет играть по-новому и сделает образ элегантным и деловым.
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Каждому типу фигуры можно подобрать свой крой тренча. На высоких и худощавых девушках безупречно сидят модели оверсайз, а для девушек невысокого роста главное подобрать нужную длину. Пусть она будет чуть ниже колена – это слегка удлинит силуэт.
Тренч – вещь универсальная и легко сочетаемая. Добавьте в образ широкие от бедра брюки, трикотажный бадлон и берет – и образ заиграет новыми красками».
Двойной деним
«Двойной деним возвращается на мировые подиумы. Комплект из джинсовой куртки и джинсов того же цвета называют еще «канадский смокинг». Одежда из денима (джинсовой ткани) для нас комфортна, удобна и универсальна, поэтому популярна и остается такой на протяжении многих лет. Но если раньше одеться с ног до головы в деним было неприлично – такой total look считался аутсайдером fashion-индустрии, то сейчас рамок нет».
Береты
«Кожаные береты были на показе Диор. Этот аксессуар легко и быстро вошел в гардероб модниц и завоевал их сердца, особенно сейчас, в прохладный сезон. Он отлично вписывается как в элегантный и женственный образ, так и в современный повседневный. Его можно носить как с пуховиком (но нужно тщательно продумать образ), так и с пальто.
Беретам в этом сезоне удели особое внимание – они сделают твой образ завершенным и выразительным. Берет – это не только модная стилистическая деталь, акцент в образе, но и атрибут, которой убережет от непогоды и холодов».
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