Привет из 80-х: возвращение легендарных «мыльниц»

Пластиковые босоножки возвращаются? Пластиковые босоножки вернулись! И некоторые даже помнят, как носили их в 80-е годы прошлого столетия.

Впервые пластиковая обувь появилась в 50-х, и тогда она пришлась очень кстати на фоне всеобщего помешательства на футуризме, экологизме, движении хиппи и, позднее, сексуальной революции 60-х. Есть еще предположение, что она стала альтернативой кожаной – из-за нехватки последней во времена после Второй мировой. Но скорее свою роль сыграли новые технологии – по производству пластика.

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Однако настоящий бум произошел только в 80-е и 90-е, и многие вспомнят перламутровые и усыпанные блестками сандалии, которые казались тогда чем-то космическим и совершено нездешним. Тем более в СССР с его печально прославленным дефицитом.

Готовьтесь – они возвращаются!

Сейчас нас уже не так просто удивить, мы за последние годы повидали многое: неожиданное прочтение бархата, абсолютно прозрачные платья, засилье металлизированных тканей и многое другое, что успело полюбиться и даже забыться.

Задала тренд Chloe. После его радостно подхватили Valentino, Fendi, Vivienne Westwood, Burberry, Givenchy и другие модные дома. А самой ярой поклонницей Jelly shoes является Рианна – она полюбила «мыльницы» еще в 90-е, когда жила на Барбадосе. Детские привычки легко вспоминаются!

Российские дизайнеры тоже включают пластиковую обувь в свои коллекции – в Челябинске бренды ANTQ и Korotamba уже в 2016 году.

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1 / 3 Во весь экран Фото: Кирилл Комаров

Фото: Кирилл Комаров

Фото: Кирилл Комаров

Основное достоинство такой обуви – яркость. Это относится и к цвету, и к стилю. Необычный материал не останется незамеченным, а огромный выбор моделей позволяет подобрать нужное решение к любому ансамблю одежды, включая деловой. Балетки, шлепанцы, босоножки на танкетке и без, высокие ботинки и кеды – фантазия дизайнеров не знает границ. Благодаря новым высокотехнологичным материалам такая обувь прочна и удобна в носке.

Модную резиновую обувь в России можно купить и в интернете – от 845 рублей за простенькие резиновые полусапожки разных расцветок до 18 999 рублей за стильные полусапожки с декоративными клепками. И это лишь один сайт! На другом можно поискать босоножки, шлепанцы, балетки по демократичной цене от 1200 до 3500 рублей – цвета и разнообразие отделок поражают воображение активного шопера. И даже дорогие модные магазины в центре Москвы не остались в стороне – правда, цены немного повыше: от 2595 рублей за резиновые шлепанцы с логотипом бренда до 6495 рублей за сапожки на контрастной подошве.

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