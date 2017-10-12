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Будь в тренде: стильная обувь этой осени

Все новое – хорошо забытое старое. В 70-е наши мамы показывали точеные ножки в сапогах-чулках, а мы сейчас выбираем к новому сезону ботильоны-носки. Самые актуальные модели женской обуви осени-2017 на страницах WDay.ru!
Женская обувь: тренды осени - 2017
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Стильные модели женской обуви этого сезона. Листай фотогалерею!
Фото: Личный архив Ксении Кристалинской

Комментирует стилист, имидж-дизайнер, автор образовательных программ по стилю и имиджу Наталья Прохорова

Женская обувь: тренды осени - 2017
Фото: личный архив Натальи Прохоровой

Осенняя пора всегда благосклонна к экспериментам не только с одеждой, но и с обувью. Разнообразие в цветовой гамме и моделях позволяет нам выходить за рамки классики и осваивать новые формы и комбинации. С помощью обуви можно привнести изюминку даже в самый консервативный образ. Какие же модные новинки приготовила нам осень 2017? Несомненным хитом этого сезона стали ботильоны-носки (ботинки на каблуках, чуть завышенные, чем обычно, у которых голенище сделано из мягкого материала, плотно обтягивающего ногу). Сюда же можно отнести и сапоги-чулки (или сапоги-гольфы). Лучше всего с такими моделями смотрятся многослойные свободные юбки, у которых низ сделан ассиметрично. Сапоги-ботфорты по-прежнему бьют рекорды по долгосрочности пребывания в топе трендов. Они идеально вписываются в образ с одеждой оверсайз, платьями-свитерами, юбками из трикотажа, шести или твида. Комбинация «низ облегающий – верх свободный» практически беспроигрышна. Также остается актуальной обувь в мужском стиле (мартинсы, оксфорды, дерби и т. д.). Такие модели прочно вошли в женский гардероб, и это не удивительно, так как они создают выразительный контраст между своей брутальностью и женственностью их обладательницы. Карусель актуальных моделей обуви регулярно радует нас чем-то новеньким. Модная обувь – это не только функциональный предмет гардероба, но и яркий акцент, способный на волшебное превращение скучного безликого образа в стильный и современный. Если перед вами стоит задача, чем пополнить гардероб: новой одеждой или обувью, сделайте выбор в пользу обуви, и вы никогда не проиграете.

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#женская обувь#стиль#Воронеж#красивые девушки
12 октября 2017Роман Бир
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