Будь в тренде: стильная обувь этой осени

Осенняя пора всегда благосклонна к экспериментам не только с одеждой, но и с обувью. Разнообразие в цветовой гамме и моделях позволяет нам выходить за рамки классики и осваивать новые формы и комбинации. С помощью обуви можно привнести изюминку даже в самый консервативный образ. Какие же модные новинки приготовила нам осень 2017? Несомненным хитом этого сезона стали ботильоны-носки (ботинки на каблуках, чуть завышенные, чем обычно, у которых голенище сделано из мягкого материала, плотно обтягивающего ногу). Сюда же можно отнести и сапоги-чулки (или сапоги-гольфы). Лучше всего с такими моделями смотрятся многослойные свободные юбки, у которых низ сделан ассиметрично. Сапоги-ботфорты по-прежнему бьют рекорды по долгосрочности пребывания в топе трендов. Они идеально вписываются в образ с одеждой оверсайз, платьями-свитерами, юбками из трикотажа, шести или твида. Комбинация «низ облегающий – верх свободный» практически беспроигрышна. Также остается актуальной обувь в мужском стиле (мартинсы, оксфорды, дерби и т. д.). Такие модели прочно вошли в женский гардероб, и это не удивительно, так как они создают выразительный контраст между своей брутальностью и женственностью их обладательницы. Карусель актуальных моделей обуви регулярно радует нас чем-то новеньким. Модная обувь – это не только функциональный предмет гардероба, но и яркий акцент, способный на волшебное превращение скучного безликого образа в стильный и современный. Если перед вами стоит задача, чем пополнить гардероб: новой одеждой или обувью, сделайте выбор в пользу обуви, и вы никогда не проиграете.