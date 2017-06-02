Как Кардашьян: тренд сезона – обнаженные плечи

Ким Кардашьян все не дает поклонникам покоя. Вокруг настоящий бум на «холодные плечи». В таком наряде как раз и появилась теледива. Даже если лето не самое жаркое – с плеч долой! Тем более что погода периодически налаживается!

В конце мая Кардашьян на красной дорожке Met Gala-2017 выглядела скромно и сдержанно, однако при этом все так же чертовски сексапильно! На ней было белоснежное закрытое платье от Vivienne Westwood, которое скрывало все тело, обнажая только плечи.

Да, «голые плечи» – модный тренд этого сезона! Woman’s Day нашел девушек из Челябинска, которые уже успели включить в свой модный гардероб платья и блузы с открытыми плечами. Смотрите, как стильно, сексуально и женственно!

Утонченный черно-белый, черно-яркий, черно-смелый...

Цветущий вид и томный взгляд нас интригуют и манят...

Пастельный, белый, снежный, невинный, мягкий, нежный...

Скромный рисунок плюс смелый фасон – успех обеспечен, мужчина сражен....

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