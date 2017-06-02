С чем носить слипоны, кроссовки и кеды: 30 летних образов

Woman's Day
Лида Буслаева

Этим летом модницы вновь выбирают удобство, а значит, на пике популярности остаются слипоны, кеды и кроссовки. Городские девушки примерили на себя модные образы с главной обувью сезона, а профессиональный стилист Екатерина Иванова дала рекомендации, на какие модели стоит обратить внимание и с чем лучше их сочетать.

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  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
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  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
  • с чем носить слипоны, кроссовки и кеды летом-2017
Екатерина Иванова

Белый – цвет сезона. Может, потому что он так хорошо подчеркивает загорелые ноги? Так или иначе, белые кеды или кроссовки лучше всего смотрятся с джинсами – обычными укороченными или оригинальными, украшенными вышивкой или аппликацией. Идеальная компания для белой спортивной обуви – джинсы-бойфренды. Впрочем, сегодня белые кроссовки можно носить и с платьями, особенно в стиле casual, и с мини-юбками. Что касается более романтичных вариантов – к ним лучше выбрать немного другие модели.

Тренд этого лета – серебристые и золотистые слипоны и такого же цвета кроссовки на толстой подошве или танкетке. Это кажется невероятным, но такая обувь смотрится очень изящно и станет эффектным завершением любого летнего образа. «Металлические» слипоны можно носить и с джинсами, и с летящими платьями, и с пышными юбками любых цветов – это будет выглядеть уместно и стильно. Еще один вариант – кеды и слипы, украшенные стразами, пайетками и бисером.

А вот к длинным платьям лучше подобрать черные, темно-серые или темно-синие кеды с минимальным декором.

Джинсовые шорты (и джинсовый же минималистичный сарафан) должны быть в гардеробе у каждой городской модницы. А к ним идеально подойдут цветные кроссовки на толстой резиновой подошве. Выбирайте яркие оттенки – ведь когда, как не летом, можно позволить себе еще больше цвета!

Слипы с кружевными или сетчатыми вставками – еще один тренд лета. Пожалуй, изначально продиктован он соображениями удобства, ведь в жаркую погоду кожа хочет дышать. Но как бы то ни было, смотрится это отлично. Такие модели подойдут и к джинсам, и к цветным узким брюкам, и к воздушным или даже строгим платьям.

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