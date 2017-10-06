Кюлоты, бархат, оверсайз: 10 модных трендов

Осень – удачное время, чтобы пересмотреть свой гардероб и дополнить актуальными вещами и комплектами. В один из последних теплых дней в Новосибирске прошел Тренд-круиз с модным показом. О том, что поможет быть в тренде в этом сезоне, рассказывает имидж-стилист, член Лиги профессиональных имиджмейкеров Анастасия Афанасьева.
Самые модные цвета сезона можно поделить на три группы. К первой относятся пастельные тона, оттенок балетной туфельки, розовый кварц. Вторая группа – нейтральные бежевый, серый. И к третьей группе актуальных оттенков можно отнести яркие тона: красный, апельсиновый, оранжевый, фиолетовый.
Белый цвет – главный хит аксессуарной моды! Смело носим белоснежные ботильоны, кеды, лодочки, сапоги, разнообразные сумки и прощаем этому королевскому цвету его непрактичность.
Формы – все еще в тренде оверсайз, многослойность, когда, например, топ надевается поверх водолазки. В этом смысле особенно хороша сетка: полупрозрачные топы, платья, юбки надеваются поверх трикотажа, гладких тканей и гармонируют на контрасте с джинсами, короткими кожаными куртками.
Модные фасоны брюк этой осени – кюлоты, бананы, клеш от бедра.
Фактуры – бархат, мех, особенно в качестве отделки сумок, туфель, сапог. Для аксессуаров характерны блестящие металлизированные фактуры, в первую очередь это касается обуви.
Вновь на пике популярности деним, причем в любой части гардероба, включая тотал-лук.
Если говорить о том, что должно появиться в гардеробе обязательно, безусловный лидер – брючный костюм в мужском стиле, поверх которого можно смело надеть широкий ремень, контрастный по цвету и фактуре. Костюм также может быть в пижамном стиле, в числе самых модных вариантов – комплекты из бархата.
Если говорить о рисунке, лидер – клетка, а не полоска. Как мелкая виши, так и шотландская тартан. Если все-таки полоска, то неравномерная: ритм и пульс полоски меняется, цветовые сочетания меняются, становятся более сложными – розовый с голубым, сиреневым.
Флористические принты отлично проявляют себя и в зимнем гардеробе. Это не только бутоны роз, но также более психоделические рисунки или мотивы полевых цветов.
Вышивка может украшать как вечернуюю одежду, так и повседневную. Еще более актуальна ручная роспись. Это может быть как небольшой рисунок, так и целая картина. Расположение также любое: на спине куртки, кармане, юбке – везде, где это будет смотреться уместно. В нашей подборке представлена ручная роспись художницы Ольги Литвиненко.
Остальные модели – из коллекции Тренд-шопа женской одежды Commode.
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