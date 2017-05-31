Котики и лавровые венки: странный показ Gucci Cruise 2018

Фото

Во Флоренции прошел показ круизной коллекции итальянского модного дома Gucci.

Коллекция Gucci Cruise 2018 по уже сложившейся традиции оказалась яркой и совсем не похожей на то, что мы обычно привыкли видеть на подиуме. Романтика, эклектика и ретро – именно эти слова в первую очередь вертятся на языке при просмотре луков с показа. Банты и рюши, а также другой эффектный декор, отсылающий к различным эпохам, вот уже несколько сезонов подряд считаются визитной карточкой креативного директора марки Алекссандро Микеле.

Кстати, шоу проходило не где-нибудь, а в легендарном Палаццо Питти. Выбрав эту локацию, дизайнер хотел подчеркнуть неразрывную связь моды и искусства, которая прослеживалась и в последней коллекции.

Каждый образ с показа хочется рассматривать до бесконечности – столько в них интересных, а временами и странных деталей. Аксессуары – это вообще отдельная песня! Помимо классических узнаваемых сумок с логотипом в коллекции можно было увидеть забавные баулы с котиками и лисами, ридикюли с вышивкой в виде драконов, а также сумки-планшеты с надписью «L’aveugle par amour» («Любовь слепа»). Среди других чудо-аксессуаров мы бы еще отметили медные лавровые венки, которые модели носили в руках или украшали ими головы.

Коллекция Cruise 2018, как и предыдущие творения Микеле, создала впечатление этакой барахолки с винтажными раритетами из 60-х, 70-х, 80-х и 90-х.

50 оттенков синего: лучшее с показа Dior осень-2017 Подробнее