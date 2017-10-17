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Кроссовки: спортивные VS модные – в чем разница?

Кроссовки – в моде. В них и на спорт, и на прогулку, и на вечеринку. А в каких именно? Кроссовки: спортивные VS модные – в чем разница.

Хорошие идеи подкидывают супермодели: Ирина Шейк, супермодель родом из Еманжелинска Челябинской области, в своем «Инстаграме» поделилась новым снимком в новых модных кроссовках – такие трудно не заметить. Woman’s Day узнал у стилиста 7 признаков модных кроссовок.

#RT way #NikeRT #NikeBasketball

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Cтилист из Челябинска рассказала Woman’s Day, как отличить модные кроссовки от спортивных. А мы нашли для тебя 16 модных и актуальных образов со спортивной обувью.

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Валерия Киселева

Валерия Киселева, стилист (г. Челябинск)

7 признаков модных кроссовок

1. Модели модных кроссовок чаще всего ярких цветов: таких как красный, синий, оранжевый и зеленый, иногда могут быть украшены декоративными элементами, шипами, клепками, стразами.

2. Модные кроссовки выполнены из мягких и необычных материалов: текстиль, замша, бархат, деним, кожа.

3. Анималистичный принт подскажет, что кроссовки модные – для повседневной носки, а не спортивные. Они могут стать главным акцентом в образе, если сочетать их с однотонной одеждой.

Кроссовки: модные
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Фото: Личный архив Екатерины Симаковой

4. Модные модели кроссовок отличаются от спортивных не только дизайном, но и формой: у модных обычно чуть заужен носок.

5. Блеск. Кроссовки с металлическим блеском – must-have сезона. С такими можно создавать женственные и интересные стритстайл-образы. Они привлекут внимание еще больше, если дополнены пайетками, блестками, стразами. Декорирована может быть как вся поверхность кроссовок, так и отдельные части: бока, пятка, носок.

6. Белая кожа и плоская подошва – еще одна отличительная черта модных кроссовок. Такие не для занятий в тренажерном зале или в спортзалах.

7. Сплошная и высокая платформа – новинка в коллекциях самых модных кроссовок. Высота платформы может быть от 4 до 7 сантиметров, различаются формой и рельефом.

Для спорта тоже должны быть модными

Кроссовки
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Фото: Личный архив Марии Косаревой

Спорт идет в ногу с модой – это правда.

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#кроссовки#модная обувь#женская обувь#советы стилиста#Челябинск
17 октября 2017Анастасия Лысюк
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