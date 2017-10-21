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Тренд сезона: как создать образ в ковбойском стиле

Ковбойский стиль снова в тренде. Чтобы перевоплотиться в героиню вестерна, достаточно всего нескольких вещей.

Аксессуары

H&M, 3999 р.
Pull & Bear, 599 р.
Next, 3159 р.
Deichmann, 2999 р.
Stradivarius, 899 р.
Lumene, 299 р.
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H&M, 3999 р.
Фото: пресс-служба
Pull & Bear, 599 р.
Фото: пресс-служба
Next, 3159 р.
Фото: пресс-служба
Deichmann, 2999 р.
Фото: пресс-служба
Stradivarius, 899 р.
Фото: пресс-служба
Lumene, 299 р.
Фото: пресс-служба

Массивные пряжки из черненого серебра и бахрома – главные приметы стиля, способные моментально создать нужное настроение. Кстати, бахрома приветствуется не только на сумках, но и на ремнях, обуви и одежде. Она может быть из замши, ткани или даже шелковых нитей.

Казаки

Pull & Bear, 2599 р.
Mango, 3999 р.
H&M, 799 р.
Topshop, 4300 р.
Lady Collection, 340 р.
Natura Siberica, 256 р.
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Pull & Bear, 2599 р.
Фото: пресс-служба
Mango, 3999 р.
Фото: пресс-служба
H&M, 799 р.
Фото: пресс-служба
Topshop, 4300 р.
Фото: пресс-служба
Lady Collection, 340 р.
Фото: пресс-служба
Natura Siberica, 256 р.
Фото: пресс-служба

Ковбойские сапоги могут быть классическими: до середины голени, с металлическими украшениями, аппликацией из кожи, вышивкой – для фантазии нет предела. Сочетаем их с с узкими джинсами, строгими юбками или шелковыми плятьями.

Деним

Topshop, 2500 р.
Motivi, 4999 р.
Maisonque, 2793 р.
Clinique, 2050 р.
Yves Rocher, 1050 р.
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Topshop, 2500 р.
Фото: пресс-служба
Motivi, 4999 р.
Фото: пресс-служба
Maisonque, 2793 р.
Фото: пресс-служба
Clinique, 2050 р.
Фото: пресс-служба
Yves Rocher, 1050 р.
Фото: пресс-служба

В этом сезоне одеваемся в джинсу с головы до ног. Носим классические рубашки на кокетке с длинными юбками, сарафанами, брюками всех фасонов.

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#мода#советы стилиста#стиль#тренды#джинсы#аксессуары#косуха
21 октября 2017Анна ЧумаченкоАнна Герасименко
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