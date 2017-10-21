Тренд сезона: как создать образ в ковбойском стиле

Ковбойский стиль снова в тренде. Чтобы перевоплотиться в героиню вестерна, достаточно всего нескольких вещей.

Аксессуары

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Массивные пряжки из черненого серебра и бахрома – главные приметы стиля, способные моментально создать нужное настроение. Кстати, бахрома приветствуется не только на сумках, но и на ремнях, обуви и одежде. Она может быть из замши, ткани или даже шелковых нитей.

Казаки

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Ковбойские сапоги могут быть классическими: до середины голени, с металлическими украшениями, аппликацией из кожи, вышивкой – для фантазии нет предела. Сочетаем их с с узкими джинсами, строгими юбками или шелковыми плятьями.

Деним

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В этом сезоне одеваемся в джинсу с головы до ног. Носим классические рубашки на кокетке с длинными юбками, сарафанами, брюками всех фасонов.

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