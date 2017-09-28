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Летний casual: лучшее с показа Chloe весна-лето 2018

Функциональные и красивые вещи – в новой коллекции Chloe весна-лето 2018.

В отличие от Saint Laurent и Tom Ford модный дом Chloe решил сделать ставку не на гиперсексуальность, а на романтику и утилитаризм. Коллекция весна-лето 2018 получилась светлой, свежей, комфортной и при этом очень женственной.

Бархатные брючные костюмы в сочетании с цветастыми блузами в стиле 70-х – для офиса, нежные платья-рубашки – для свиданий, блестящие мини-платья и топы с пышными рукавами – для вечеринок! Кажется, в коллекции Chloe можно найти нетривиальные комплекты чуть ли не на все случаи жизни.

При этом творения модного дома сложно назвать скучными, скорее лаконичными и функциональными. При этом в коллекции весна-лето 2018 нашлось место и эпатажу: речь идет о кожаных удлиненных жилетах, трикотажных велосипедках и казаках из кожи рептилии.

Кстати, об аксессуарах! Они заслуживают отдельного упоминания. В новом сезоне линейка легендарных сумочек Chloe пополнится моделями из металлизированной кожи на массивных цепях.

Chloe весна-лето 2018
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Фото: Getty Images
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#Неделя моды#Неделя Моды в Париже#Chloe#весна-лето 2018#тренды 2018
28 сентября 2017Настя Обухова
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