Осенний макияж 2017 – горячие тренды! 3 суперидеи и еще кое-что

Среди множества вариантов визажисты из Челябинска рассказали Woman’s Day про главные модные тенденции в макияже, которые будут с нами этой осенью. Модный макияж: осень 2017.
Nude – акцент на естественность
«Подходит абсолютно всем, независимо от возраста и сферы деятельности женщины. Для создания необходим основной набор корректирующих тональных продуктов, румян, хайлайтеров и скульпторов. Макияж в стиле nude уже который сезон не теряет своей популярности и актуальности, но, несмотря на это, в моду снова постепенно входит «цвет».
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Красные тени
«Красные тени – горячий make up-тренд. Макияж с акцентом на красный – тот самый, который приходит на смену макияжу в стиле nude. Красные тени можно наносить мазками без растушевки – под бровь, а можно использовать в коррекции скул и висков (дрейпинг). Такой макияж особенно подойдет модницам с голубыми глазами».
Графичный макияж
«Любовь к графике также не снижает оборотов. Причем формы могут быть абсолютно разными. Например, графично прорисованная линия складки на верхнем веке и активно прокрашенные ресницы (паучьи лапки) возвращают нас в 60-е – к образу Твигги. А четкие линии на верхнем и нижнем веке визуально создадут «кошачий глаз».
Еще один тренд в макияже глаз – двойные стрелки. Они легко создаются гелевой подводкой. Она отличается стойкостью и простотой нанесения».
Металлик в макияже
«Металлик в макияже – особая любовь визажистов. И это не просто серебряные тени и карандаш вокруг глаз, а полностью покрытые блестками, глиттерами веки, брови и скулы. Чтобы создать такой эффект, необходимы крупные и мелкие блестки, а также фиксатор для макияжа».
Яркая помада
«На смену винным оттенкам помады приходит ярко-алый красный. Такой подходит обладательницам не только пухлых губ. Отлично смотрится с нечетким растушеванным контуром. Можно нанести на центр губ основной цвет и растушевать к контуру губ».
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А какие еще?
Чем еще запоминаются нам фешен- и фантазийные фотосессии и модные показы? Конечно, креативностью. Особенно необычными бьюти-приемами и экспериментами. Возможно, для повседневного макияжа – это смелое решение, но изобретательные и яркие девушки оценят его по достоинству.
Подиумный и фантазийный макияж
«Фешен- или фантазийный макияж не предназначен для повседневной носки. Но и тут бывают исключения. Если ты человек-авангардист, то подобные бьюти-эксперименты можно смело проводить на себе, не боясь, что будешь выглядеть белой вороной и привлекать к себе внимание окружающих.
Раньше мода на необычные образы приходила с подиумов, сейчас ее диктуют люди – популярные личности, персонажи. Дизайнеры, визажисты, стилисты, фотографы такими вдохновляются и создают подобные типажи».
Модный и необычный макияж на Хеллоуин
«Не за горами праздник, на котором без модного, броского и необычного макияжа просто не обойтись. Вот уже в конце октября будем праздновать Хеллоуин. И самый простой вариант макияжа, который можно сделать легко, быстро и самостоятельно, – это макияж в стиле smoky eyes. Он всегда в тренде. Пусть он будет небрежным, смазанным, несколько устрашающим – это только плюс. Он должен отличатся от классического макияжа smoky eyes, который мы делаем в повседневной жизни.
Такой простой и стильный вариант макияжа можно сделать за 15–30 минут.
Если планируется фотосессия или модный показ, то фешен- или фантазийный образ – это командная работа, в которой участвуют визажисты, стилисты, дизайнеры и фотохудожники. Здесь на создание образа может уйти от часа до пяти часов.
Образ женщины-фавна, которая может воплотить в себе добро и зло, – один из последних, который мы сделали. В социальной сети ВК он вызвал больше всего интереса у подписчиков. Изначально была задумка создать лесную нимфу или фею – но ведь они не носят рожки. А среди сказочных персонажей фаворит – Малифисента».
Макияж: расставляем акценты правильно
Ангелина Михайленко, художник, гример, мастер по бутафории, стилист-визажист:
«Чтобы в необычном и смелом макияже расставлять правильные акценты, нужно запомнить несколько правил:
1. Если хочешь подчеркнуть свою сексуальность – делай акцент на губы.
2. Если хочется придать лицу чуть больше выразительности или подчеркнуть свои интеллектуальные способности – в макияже делай акцент на глаза и брови.
Подиумный и фантазийный макияж уместен не только во время показов и фотосессий. Сегодня с таким можно увидеть девушек, профессия которых связана с творчеством: аниматоры, организаторы праздников».
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