Осенний макияж 2017 – горячие тренды! 3 суперидеи и еще кое-что

«Любовь к графике также не снижает оборотов. Причем формы могут быть абсолютно разными. Например, графично прорисованная линия складки на верхнем веке и активно прокрашенные ресницы (паучьи лапки) возвращают нас в 60-е – к образу Твигги. А четкие линии на верхнем и нижнем веке визуально создадут «кошачий глаз».

Еще один тренд в макияже глаз – двойные стрелки. Они легко создаются гелевой подводкой. Она отличается стойкостью и простотой нанесения».