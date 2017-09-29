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Мнение дизайнера: что такое минимализм и почему он в тренде

Российский дизайнер Наташа Дригант в эксклюзивной колонке для Woman's Day рассказывает о модном сейчас течении – минимализме.
Наташа Дригант, дизайнер:
Наташа Дригант (Natasha Drigant)

— Главный девиз минимализма в моде – «Ничего лишнего». Когда минимум выразительных средств позволяет создать абсолютно завершенный и гармоничный образ.

Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Фото: drigant.com

Говорить о минимализме в моде, не упомянув минимализм (или минимал-арт) в искусстве, музыке и литературе, было бы неправильно. Минималистское направление в изобразительном искусстве активно развивалось в 60−70-х годах прошлого века. Основная идея минимализма – простота формы и содержания, нивелирующая персональное самовыражение художника.

Начало этого движения было положено такими художниками, как Казимир Малевич и Марсель Дюшамп, но его истоки зародись гораздо раньше, они лежат в конструктивизме, супрематизме, дадаизме. Среди наиболее репрезентативных минималистов – Карл Андре, Дэн Флавин, Сол Ле Витт, Дональд Джадд, Роберт Моррис. Минимализм – очень крупное и яркое течение в искусстве последней трети ХХ века.

Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
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Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Фото: drigant.com
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Фото: drigant.com

И мое мнение, что его влияние на разные сферы человеческой деятельности и проникновение в нашу жизнь огромно. К примеру, такие тренды современного общества, как осознанный отказ от всего лишнего, экологичное потребление, дауншифтинг, который так стремительно распространился по Европе со времен бунтарской романтики времен хиппи и наконец дошедший до России в последние десять лет.

Я бы побоялась так смело объединять все эти тенденции под минимализмом, но так или иначе я довольно часто натыкаюсь на статьи, блоги, книги и фильмы о минимализме как образе жизни. Если копнуть глубже, надо было бы добавить к определению «минимализм” слово «максимальный», ведь задачи у него более чем серьезные – самопознание и осознанность.

Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
1/3
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Фото: drigant.com
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Фото: drigant.com
Natasha Drigant, осень-зима 2017/18
Фото: drigant.com

Лично для меня минимализм – это не отказ от всех благ, я за здоровое потребление и за здоровое мышление в целом. За гармонию чувств и за чистоту эмоций прежде всего. Поэтому если что-то приносит удовольствие, значит, да, это ваше. Если нет, никакой дауншифтинг не поможет. С модой те же аналогии: если откликается, значит, мое, нет – ну его на фиг.

Минимализм в моде дает максимум эффекта, этот стиль излучает ясность, безмятежность и уверенность. И он создан специально для нее, той, которая совершенно точно знает, чего она хочет, что ее украшает, что ее утомляет и без чего она могла бы обойтись. И она точно понимает свою женскую суть и не станет жертвовать своими ценностями, своей индивидуальностью в угоду социокультурных клише или зомботрендов fashion-индустрии.

Если минимализм соединить с идеальным качеством исполнения, то случается абсолютное счастье и гармония. Поэтому для себя я решила очень давно, что работаю именно в этом направлении. Минимализм для меня – это компромисс между моей ленью и желанием заниматься модой. Да и просто неинтересно исследовать то, что не нравится.

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#свой взгляд#российские дизайнеры#минимализм#тренды
29 сентября 2017Настя Обухова
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