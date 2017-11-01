Мода на кириллицу: звезды, подиум и street style

В то время как россияне до сих пор не могут преодолеть культ всего иностранного и предпочитают одежду с англоязычными надписями, за границей растет количество поклонников русского языка. Woman's Day предлагает разобраться в этом тренде и узнать, кто из звезд активно его популяризирует.

Всем жителям нашей страны, чье детство или молодость прошли в 90-е годы, когда преклонение перед Западом было повсеместным и слепым, сложно поверить в то, что однажды станет круто носить футболки с надписями «Мир, труд, май» или «Рассвет» вместо столь близкой русской душе «Love». Но это время настало. Использование кириллицы для принтов на одежде сегодня можно назвать одним из главных локальных трендов 2017 года.

Показ Гоши Рубчинского на Неделе моды в Париже, осень-зима 2016/17 Фото: Getty Images

Роль первооткрывателя «русских букв» для мира моды принадлежит одному из самых востребованных современных дизайнеров и нашему соотечественнику Гоше Рубчинскому. Концептуалист Рубчинский начал потчевать мировую модную общественность своими «говорящими вещами» с 2010 года. Пилотной была коллекция весна-лето 2010 «Рассвет не за горами», затем в 2015 году дизайнер сформулировал свои мысли и донес их посредством надписей на одежде в коллекции «Раб». В январе 2016 года Гоша представил на Неделе моды в Париже осенне-зимнюю коллекцию 2016/17, которая не оставила никаких сомнений в том, что он намерен говорить с миром моды исключительно на своем родном языке. В качестве основной надписи на кириллице он выбрал свое имя. «Гоша Рубчинский» расположился на толстовках, футболках, брюках и даже аксессуарах.

Модель Белла Хадид в водолазке «Стиль» Heron Preston Фото: @bellahadid Дочь Канье Уэста в водолазке «Стиль» Heron Preston Фото: @heronpreston

Но если желание российского дизайнера популяризировать свою культуру легко объяснимо, и всплеск актуальности его идей можно считать эпизодическим явлением, то как быть с фактом эксплуатации кириллицы западными представителями мира моды? Вслед за Рубчинским снабжать русскими надписями свои творения стали британские, американские и даже японские дизайнеры. Взять хотя бы Херона Престона – автора ставших уже легендарными водолазок с надписью «Стиль». Конечно, западными селебрити слово это воспринималось скорее как логотип, а не как лозунг, но факт остается фактом – вид русских букв заворожил многих звездных модников. В число обладателей «стильной» водолазки попали многие топ-модели, в том числе и главная икона стиля Белла Хадид. Полюбилась эта вещица и популярному семейству Кардашьян. Ким даже свою маленькую дочку Норд снабдила трендовой обновкой. А ее сестра Кортни приобрела платье-майку со «Стилем» на груди.

Лимитированная коллекция худи от Vetements Фото: @vetements_official

Европейская экспансия кириллицы четко прослеживается в коллекциях британского бренда Kokon To Zai (KTZ). Дизайнеры марки использовали в качестве принтов на своих вещах не только русский текст, но и элементы нашей тюремной символики. Создатели бренда – выходцы из Македонии и не имеют никаких русских корней, поэтому уличить их в стремлении популяризировать русскую культуру из простой душевной привязанности никак нельзя. Если кого и можно заподозрить в преднамеренной пропаганде русского языка на Западе, так это Демна Гвасалию. Сооснователь популярного сегодня молодежного бренда Vetements – уроженец Грузии. До 17 лет он прожил на территории СССР, поэтому нет ничего удивительного в том, что русский язык ему близок. Вполне возможно, именно этим объясняется тот факт, что для Vetements он не побоялся запустить лимитированную коллекцию худи с русской надписью. Гвасалия расположил на черных толстовках имя своей любимой певицы Земфиры. Правда, любовь любовью, но сложно представить, что в мире фешн-бизнеса кто-то может позволить себе душевную слабость, не надеясь, что та принесет коммерческую выгоду. Судя по всему, реалии таковы, что русские буквы сегодня действительно окупаются. К этому выводу пришла и еще одна наша соотечественница – дизайнер украшений и акссесуаров Александра Дружинина (Alexandra Druzhinin). Прожив более 20 лет в Лондоне, она уже давно не считает себя россиянкой, но, несмотря на это, ее новая коллекция акссесуаров укрfшена отнюдь не заморскими принтами. На последней Неделе моды в Лондоне звезды street style продемонстрировали сумки и пояса от Alexandra Druzhinin, транслирующие жизнеутверждающие лозунги на русском. Ну а о том, что мода на кириллицу уверенно зашагала в массы, говорит тот факт, что подобные вещицы появились и у марок масс-маркета. К примеру, в новой коллекции Zara сейчас можно приобрести стильные свитшоты, которые говорят по-русски и стоят совсем недорого.

Кириллица и Street style Фото: Getty Images

Чем же можно объяснить тот факт, что кириллица сегодня заслужила внимание западных фешионистов? В первую очередь напрашивается, разумеется, вывод о том, что мода нуждается в свежих идеях и новых поворотах. Мода циклична, она повторяется в формах, давая простор лишь в интерпретации их. В этой ситуации модельеры вынуждены искать новые лазейки для самовыражения. Загадочная русская культура, к которой всегда манило европейских дизайнеров, была и остается источником вдохновения. Вспомним хотя бы XX век, в течение которого на подиумах и в гардеробах признанных икон стиля постоянно возникали реплики на так называемый русский стиль. К примеру, в 50-е годы было модно носить платок «а ля бабушка», завязывая его под подбородком. И это лишь один маленький пример, а их было множество. Поэтому удивляться тому, что русская культура привлекает внимание мира моды не стоит. Скорее стоит поразмыслить над тем, почему сейчас интерес к России выражается так буквально – не намеками и жестами, а прямым текстом. Известно, что мода – это отражение глобальных процессов, которые происходят в обществе. И, если в 90-е годы мы слепо следовали за Западом, копируя его во всем, то, может быть, сегодня нам самим наконец-то есть что сказать?

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