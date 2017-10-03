ГлавнаяМодаТренды

Топ-10 модных сумок, с которыми ты будешь в тренде осенью-2017

По внешнему виду сумки можно определить характер ее обладательницы? Это тонко. Но что точно можно сказать – модная ли девушка с сумкой или нет. Узнай про 10 модных сумок, с которыми ты будешь в тренде осенью-2017.

Woman’s Day пообщался с экспертом по вопросам моды, стилистом и шопером Марией Занько (г. Челябинск), узнал все-все про модные сумки осени и обнаружил, что наши девушки идут в ногу с модой.

Меховая сумка

Модные сумки фото
1/3
Фото: «Инстаграм» olgamaki

В холодные дни ты точно будешь чувствовать себя согретой – с меховой сумочкой. Пожалуй, этот тренд часто встречается, особенно в преддверии холодов. На этот раз он будто является продолжением прошлого осенне-зимнего сезона, когда актуальны были сумки с брелоком в виде мехового хвоста или шара. А теперь еще и меховые ручки.

Лого-лого-логомания

Модные сумки фото
1/3
Анна Глазкова
Фото: личный архив Анны Глазковой

Ну любишь ты этот бренд – расскажи об этом всем! Название бренда – снова! – должно быть видно невооруженным взглядом. Еще интереснее, если логотип необычно стилизован или небрежно написан.

Стритстайл, или Модные фишки осени – 2017
  • Подробнее

Новые формы: круг, куб, гармошка

Модные сумки фото
1/10
Фото: «Инстаграм» loft28

Что же, чем не архитекторы они, создатели сумок? Новые формы – срезаем углы, добавляем углы – как бы ты ни относилась к обхождению углов, с такой «архитектурной» сумочкой будешь в тренде.

Дважды сумка, трижды сумка

Модные сумки фото
Фото: Getty/Gucci - Runway - Milan Fashion Week Fall/Winter 2017/18

Абсолютная находка для тех, кто любит и моду, и функциональность, – носить сразу несколько сумок. Одна большая и несколько маленьких. Идея в том, что в мини-сумочку можно положить мелкие вещи первой необходимости, которые должны быть под рукой. К тому же, и очень маленькие сумочки в тренде, как и гиганты. Их также можно носить интересно – на цепочке, как раньше носили телефон на шее. C такими сумками найти модниц на улицах города пока еще трудно.

Сумки с бахромой

Модные сумки фото
1/3
Евгения Кок
Фото: «Инстаграм» Евгении Кок

Не первый сезон такие сумочки популярны. Длинная густая бахрома или кокетливые кисточки придадут динамики и сделают образ более легкомысленным и непритязательным. Такие сумочки всегда будут необычным акцентом даже в самом простом образе.

Предмет зависти: самые дорогие и стильные сумки звезд
  • Подробнее

Графично

Модные сумки фото
1/3
Наталья Обвинцева
Фото: личный архив Натальи Обвинцевой

Надоели банальные черные сумки? Тогда это твой вариант. Выбирай сумку, на которой графика правит бал! Полоски, горошек, зигзаги – будет круто, если рисунок на сумке будет повторять принт на твоей одежде. Можно и попроще – выбирай сумку, составленную из кусков кожи или ткани разного цвета.

Детали, детальки, деталюшечки

Модные сумки фото
1/15
Алена Лисовская
Фото: личный архив Алены Лисовской

В общем, все, что делает вашу сумку особенной: аппликации, нашивки, вышивки, металлические детали – заклепки и гвоздики, кнопки, создающие фактуру, отчего поверхность становится неровной. Особенно этот тренд оценят девушки, которые устали от гладких, минималистичных сумок.

Сумочка-кисет, сумка-мешок

Модные сумки фото
1/4
Фото: личный архив Марии Занько

Отлично вписываются как в спортивный стиль, так и в вечерние образы за счет своей универсальности. А если мешок будет похож на авоську, то получится чуть ли не самый модный вариант на несколько сезонов вперед.

С широким ремнем

Модные сумки фото
1/4
Дарья Bella
Фото: личный архив Дарьи Bella

Широкий ремень на сумке продолжает пользоваться большой популярностью. Что интересно, эта деталь сумки обрела самостоятельную жизнь – ремни для сумок продаются отдельно, уже есть предложение в масс-маркете. В тренде ремни с клепками, вышивкой и даже пушистые меховые.

Клатч

Модные сумки фото
1/6
Дарья Шубина
Фото: личный архив Дарьи Шубиной

Снова они вернулись в моду. В ежедневную – теперь с ними ходят не только на вечерние представления. Клатчи могут быть разного размера – от привычно небольших до огромных, с папку для документов. Также актуально дополнять их акцентами, украшать – аппликациями, металлическими деталями, цепями.

Назад в 90-е: Собчак вышла в свет с челночной сумкой
  • Подробнее
Что любимая сумка расскажет о вас? Тест в один клик
  • Пройден  2931
  • Понравился  2
  • Пройти тест
Поделись с друзьями!
#Модные сумки фото#модные сумки#женские сумки#модные тренды#Челябинск
3 октября 2017Лена Борисова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет