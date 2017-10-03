Топ-10 модных сумок, с которыми ты будешь в тренде осенью-2017

По внешнему виду сумки можно определить характер ее обладательницы? Это тонко. Но что точно можно сказать – модная ли девушка с сумкой или нет. Узнай про 10 модных сумок, с которыми ты будешь в тренде осенью-2017.

Woman’s Day пообщался с экспертом по вопросам моды, стилистом и шопером Марией Занько (г. Челябинск), узнал все-все про модные сумки осени и обнаружил, что наши девушки идут в ногу с модой.

Меховая сумка

В холодные дни ты точно будешь чувствовать себя согретой – с меховой сумочкой. Пожалуй, этот тренд часто встречается, особенно в преддверии холодов. На этот раз он будто является продолжением прошлого осенне-зимнего сезона, когда актуальны были сумки с брелоком в виде мехового хвоста или шара. А теперь еще и меховые ручки.

Лого-лого-логомания

Ну любишь ты этот бренд – расскажи об этом всем! Название бренда – снова! – должно быть видно невооруженным взглядом. Еще интереснее, если логотип необычно стилизован или небрежно написан.

Стритстайл, или Модные фишки осени – 2017 Подробнее

Новые формы: круг, куб, гармошка

Что же, чем не архитекторы они, создатели сумок? Новые формы – срезаем углы, добавляем углы – как бы ты ни относилась к обхождению углов, с такой «архитектурной» сумочкой будешь в тренде.

Дважды сумка, трижды сумка

Фото: Getty/Gucci - Runway - Milan Fashion Week Fall/Winter 2017/18

Абсолютная находка для тех, кто любит и моду, и функциональность, – носить сразу несколько сумок. Одна большая и несколько маленьких. Идея в том, что в мини-сумочку можно положить мелкие вещи первой необходимости, которые должны быть под рукой. К тому же, и очень маленькие сумочки в тренде, как и гиганты. Их также можно носить интересно – на цепочке, как раньше носили телефон на шее. C такими сумками найти модниц на улицах города пока еще трудно.

Сумки с бахромой

Не первый сезон такие сумочки популярны. Длинная густая бахрома или кокетливые кисточки придадут динамики и сделают образ более легкомысленным и непритязательным. Такие сумочки всегда будут необычным акцентом даже в самом простом образе.

Предмет зависти: самые дорогие и стильные сумки звезд Подробнее

Графично

Надоели банальные черные сумки? Тогда это твой вариант. Выбирай сумку, на которой графика правит бал! Полоски, горошек, зигзаги – будет круто, если рисунок на сумке будет повторять принт на твоей одежде. Можно и попроще – выбирай сумку, составленную из кусков кожи или ткани разного цвета.

Детали, детальки, деталюшечки

В общем, все, что делает вашу сумку особенной: аппликации, нашивки, вышивки, металлические детали – заклепки и гвоздики, кнопки, создающие фактуру, отчего поверхность становится неровной. Особенно этот тренд оценят девушки, которые устали от гладких, минималистичных сумок.

Сумочка-кисет, сумка-мешок

Отлично вписываются как в спортивный стиль, так и в вечерние образы за счет своей универсальности. А если мешок будет похож на авоську, то получится чуть ли не самый модный вариант на несколько сезонов вперед.

С широким ремнем

Широкий ремень на сумке продолжает пользоваться большой популярностью. Что интересно, эта деталь сумки обрела самостоятельную жизнь – ремни для сумок продаются отдельно, уже есть предложение в масс-маркете. В тренде ремни с клепками, вышивкой и даже пушистые меховые.

Клатч

Снова они вернулись в моду. В ежедневную – теперь с ними ходят не только на вечерние представления. Клатчи могут быть разного размера – от привычно небольших до огромных, с папку для документов. Также актуально дополнять их акцентами, украшать – аппликациями, металлическими деталями, цепями.

Назад в 90-е: Собчак вышла в свет с челночной сумкой Подробнее