Must-have лета: 12 крутых сумок-малышек

Чем меньше, тем лучше – именно такого принципа придерживаются модные бренды летом-2017! Редакция Woman’s Day выбрала десяток самых актуальных и стильных сумок размера «мини» из свежих коллекций!

На смену гигантомании, которую мы наблюдали на подиумах последние несколько сезонов, пришел новый тренд, абсолютно противоположный. С недавних пор модницы всего мира спрятали свои любимые безразмерные баулы подальше в гардеробные и принялись щеголять с крошечными сумочками на плече. При этом мини-аксессуары можно увидеть не только в коллекциях демократичных марок и брендов средней ценовой категории, но и в таких фэшн-легенд, как Chanel и Valentino.

Как же выбрать идеальную мини-сумку, чтобы выглядеть актуально в сезоне весна-лето 2017?

Размер. Ваша «малышка» должна быть действительно маленькой, чуть ли не размером со смартфон. Если же вы предпочитаете более практичные модели, то можно выбрать аксессуар побольше: до 20 сантиметров в ширину. В нее как раз поместится все самое необходимое: телефон, банковская карта, ключи и любимая помада.

Цвет. Этим летом стоит забыть о безликих коричневых и черных сумках. Исключением может стать разве что модель с необычным декором или вышивкой. На пике моды все оттенки пастели, а также жизнерадостный коралловый, сочная фуксия и солнечный желтый. Если хочется чего «этакого», советуем обратить внимание на аксессуары из металлизированной кожи. Они будут уместны как с повседневной одеждой, так и с коктейльными нарядами.

Декор. Вышивка, массивная фурнитура, цепочки, цветочные принты – вы можете выбрать все, что вашей душе угодно! В плане декора дизайнеры дали нам полный карт-бланш!

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