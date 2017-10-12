Ногти как картинка: 35 идей сказочного маникюра

Красивые ухоженные пальчики приковывают взгляд. Маникюр стал неотъемлемой частью образа современной девушки, которая следит за собой. Согласитесь, что даже самую красивую и яркую девушку не украсят неухоженные ногти. Поэтому стоит поспешить к профессионалам, которые не только наведут красоту, но и приложат максимум усилий, чтобы сделать маникюр неповторимым и оригинальным.

Посмотрите на работы самарских мастериц! Голосуйте за самые, на ваш взгляд, креативные и сказочные творения.

Победительница, набравшая большее количество голосов, получит диплом и звание «Самого креативного мастера Самары-2017 по версии Woman’s Day», а также подарок от нашего сайта.

Голосование продлится до 16:00 20 октября, а итоги будут подведены в этот же день!

Знакомимся с мастерами и их сказочными творениями!