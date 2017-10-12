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Ногти как картинка: 35 идей сказочного маникюра

Самарские мастера поделились своими лучшими работами и идеями, а также рассказали, что в тренде в этом сезоне.

Красивые ухоженные пальчики приковывают взгляд. Маникюр стал неотъемлемой частью образа современной девушки, которая следит за собой. Согласитесь, что даже самую красивую и яркую девушку не украсят неухоженные ногти. Поэтому стоит поспешить к профессионалам, которые не только наведут красоту, но и приложат максимум усилий, чтобы сделать маникюр неповторимым и оригинальным.

Посмотрите на работы самарских мастериц! Голосуйте за самые, на ваш взгляд, креативные и сказочные творения.

Победительница, набравшая большее количество голосов, получит диплом и звание «Самого креативного мастера Самары-2017 по версии Woman’s Day», а также подарок от нашего сайта.

Голосование продлится до 16:00 20 октября, а итоги будут подведены в этот же день!

Знакомимся с мастерами и их сказочными творениями!

Вера Тимонина

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Фото: личный архив Веры Тимониной
Фото: личный архив Веры Тимониной
Фото: личный архив Веры Тимониной
Фото: личный архив Веры Тимониной
Фото: личный архив Веры Тимониной

Модные тренды этого сезона:

«Каждый день хотя бы один раз я слышу вопрос: а что сейчас актуально в маникюре? Общие тенденции, по моим наблюдениям, все-таки стремятся к минимализму. Пару лет назад самым пиком были вензеля – ажурные завитушки покрывали от двух до десяти ноготков. В 2017 году модно как никогда втирка пигментов, графика и блестки. Бессменным фаворитом является ювелирная инкрустация, в зависимости от задачи (повседневный или праздничный маникюр) варьируется количество сверкающих кристалликов. В любом случае, я всегда стараюсь выполнить самый изысканный каприз моих красавиц, ведь, казалось бы, такая мелочь, а дарит радость женской натуре! А также нередко является завершающей деталью в общем восприятии образа женщины!»

Голосуйте за Веру на последней странице!

Марина Семикрас

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Фото: личный архив Марины Семикрас
Фото: личный архив Марины Семикрас
Фото: личный архив Марины Семикрас
Фото: личный архив Марины Семикрас
Фото: личный архив Марины Семикрас

Модные тренды этого сезона:

«Мне кажется, на данный момент в дизайне нет каких-либо ограничений. На данный момент трендом является втирка (призмы, хамелеоны, единороги или жемчуг, как их называют), также металлик в любом его проявление – блестки, глиттер, полоски. Ну и конечно, рисунки никто не отменял. Особое место занимает минимализм и максимально натуральный вид: обработанная кутикула и прозрачная база либо нюдовый цвет».

Голосуйте за Марину на последней странице!

Татьяна Сергеева

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Фото: личный архив Татьяны Сергеевой
Фото: личный архив Татьяны Сергеевой
Фото: личный архив Татьяны Сергеевой
Фото: личный архив Татьяны Сергеевой
Фото: личный архив Татьяны Сергеевой

Модные тренды этого сезона:

«На мой взгляд, сейчас в моде втирки – хамелеоны и радужные. Также в моде и в практичности покрытие гель-лак. Классикой остается красный цвет, стразы и ручная роспись – она в большой цене! Я всегда за классические формы ногтей: они практичнее и эстетичнее смотрятся. Люблю моделирование ногтей и сложные коррекции. Арочные ногти тоже для меня очень в моде. Также в тренде остались градиенты».

Голосуйте за Татьяну на последней странице!

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#Самара#маникюр#идеи для маникюра
12 октября 2017Румия Сафиулина
Комментарии1
Гость13.10.17 06:36

Грушихина Татьяна

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