Ольга Бузова, Чудо-женщина и еще топ-10 модных костюмов на Хеллоуин

Хеллоуин уже близко, подготовка к вечеринке идет полным ходом, а у тебя до сих пор нет костюма? Woman’s Day спешит познакомить тебя с самыми эффектными персонажами этого года, чтобы все взгляды в эту ночь были обращены только на тебя.

Традиция празднования Хеллоуина пришла к нам от древних кельтов. Правда, и название праздника, и его обряды тогда имели совсем другое значение. Этот день назывался Самайн и означал наступление нового года. В эту ночь, считали кельты, граница между миром живых и мертвых нарушена. И предки могли навестить и даже забрать своих потомков в царство тьмы. Чтобы не допустить такого безобразия, жители решили переодеваться в мертвецов. В ход шли страшные платья, черепа животных и прочие атрибуты. Выглядело это по-настоящему жутко. Никакому призраку не захотелось бы такое страшилище схватить!

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Со временем кельтские языческие обряды уступили место христианским, однако сам процесс переодевания в ночь с 31 октября на 1 ноября закрепился прочно. Правда, люди теперь использовали костюмы не для отпугивания нежити, а для веселья. Когда еще выпаст шанс перевоплотиться в прелестного ангела или сексуальную ведьмочку? Но если ты настроена выделиться на фоне привычных образов, лови нашу подборку!

Фото: Getty Images

Клоун Пеннивайз Фильм «Оно», снятый по мотивам одноименно романа Стивена Кинга, напугал не один десяток людей. И, конечно, именно этот образ станет самым популярным на Хеллоуине-2017. Отбрось шаблоны! Ведь не обязательно досконально копировать образ жуткого клоуна. Ты можешь представить гламурную версию, сделав аккуратный макияж и подобрав облегающий наряд. Или, напротив, добавить еще больше ужаса: пятна крови, разодранная одежда и царапины на лице. Пеннивайз живет в канализации и охотится на детишек – когда ему следить за своим внешним видом? И не забудь про красный шарик!

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Мрачные принцессы Диснея Каждая девочка хочет быть принцессой! Поэтому на любой вечеринки ты без труда найдешь Русалочку, Золушку и Белоснежку. В магазине продаются уже готовые наряды, немного макияжа – и образ готов. Все быстро и… скучно. Это не для нас! Хеллоуин – страшный праздник! Прояви фантазию и представь мрачное воплощение любимой героини. Темные цвета, яркий макияж и интересная легенда о том, как Спящая Красавица дошла до жизни такой. На фоне приторных диснеевских принцесс ты будешь выглядеть настоящей королевой!

Чудо-женщина/Гамора Компании DC и Marvel не перестают радовать нас новыми фильмами о супергероях и, что особенно приятно нам, девочкам, супергероинях. В этом году сразу две барышни запали в наши сердца – принцесса амазонок Диана, больше известная нам как Чудо-женщина, и прекрасная инопланетянка Гамора из «Стражей Галактики». Кто сказал, что девочки должны быть слабыми и беспомощными? Эти красотки спасают мир, оставляя далеко позади даже Бэтмена и Супермена. Если решишь перевоплотиться в Гамору, не забудь про зеленый цвет кожи – попадание в образ должно быть 100%.

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Богиня смерти Хела Если хорошие девочки тебе не по нраву, выбирай сразу грозную богиню. Хела – причина всех бед в новом фильме про Тора. И хоть премьера картины назначена на ноябрь, мы уже в курсе ее темных дел: уничтожила молот Тора, захватила Халка и напоследок устроила Рагнарек – конец света по-скандинавски. Очень, очень неплохо! Хочешь внушать почтение и ужас одним только видом – выбирай костюм Хелы для вечеринки. Да и кто может сравниться по крутости с богиней?

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Игра престолов Седьмой сезон принес нам не только шокирующие повороты сюжета, но и новые образы любимых героинь. Взять хотя бы шикарное пальто Дейенерис, когда она полетела спасать Джона Сноу. Или меховые наряды леди Винтерфелла – Сансы Старк. Да и черные платья Серсеи Ланнистер будут смотреться весьма эффектно. Сильные и независимые женщины саги о льде и пламени привлекают все больше внимания. Грех не воспользоваться ситуацией и не примерить такой образ хотя бы на одну ночь.

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Мумия Фильм с Томом Крузом дал нам новый взгляд на внешний вид мумии. Оказывается, она может быть очень даже сексуальной! Ты можешь выбрать как облик египетской царицы, так и облачиться в бинты и странные надписи по всему телу. Длинные черные волосы и пугающий взгляд отлично дополнят твой образ. Можно даже найти себе «жертву»… Вон тот симпатичный парень около стойки вполне может стать твоим избранным.

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Мия из фильма «Ла-Ла Лэнд» Нежить, комиксы и прочая жуть не для тебя? Хочется чего-то более человечного и милого? Тогда выбирай для воплощения героиню Эммы Стоун из оскароносной картины «Ла-Ла Лэнд». Симпатичное желтое платье найти не составит никакого труда, прическа и макияж тоже не займут много времени. Зато чувствовать ты себя будешь очень комфортно. Не волнуйся о том, что твой костюм выглядит не похожим на оригинал. Удели время танцам, общению и новым знакомствам!

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Ангел Victoria’s Secret Если тебе неинтересны вымышленные персонажи и хочется чего-то более приземленного, то выбирай костюм ангела Victoria’s Secret. Правда, костюмом это назвать сложно. Главное, о чем стоит позаботиться, – необычные крылья. Не обязательно брать такие же большие, как используются для показов. Скорее всего, ты весь вечер будешь думать только о том, как бы ненароком кого не ушибить. Используй маленькую версию. Тут простор для фантазии не ограничен: ангел, бабочка, райская птица. И позаботься о красивом нижнем белье (или купальнике) и накидке. Такой образ подойдет только уверенным в себе девушкам, зато и от поклонников отбоя не будет.

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Ольга Бузова Звезда, которая не сходила со страниц таблоидов весь год. Сначала скандальный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, затем кардинальная смена имиджа, потом – восхождение к музыкальному Олимпу. О ведущей «Дома-2» не говорил только ленивый. Ее появление всегда вызывает всплеск активности. На вечеринке ты можешь предстать в образе скандальной звезды и урвать небольшой кусочек ее славы. Для этого ты можешь выбрать любой из эпатажных костюмов Ольги. Не забудь про стильное темное каре или, на крайний случай, воспользуйся париком. Только будь заранее готова критике и нелестным комментариям со стороны хейтеров Бузовой.

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