ГлавнаяМодаТренды

Самые модные цвета: лучшее с показа Юдашкина весна-2018

Валентин Юдашкин представил яркую коллекцию весна-лето 2018 на Неделе моды в Париже.

В весенне-летней коллекции дизайнер обратился к теме супрематизма. Центральное место в ней занимают цветные графические принты с квадратами и треугольниками, а также узоры в горизонтальную, вертикальную и косую полоску. В коллекции можно найти и весьма интересные детали, вроде пришивных полосок из ткани и тесьмы. Главные же must-hav коллекции – блузы и платья с аппликациями в виде сошедших с холстов Малевича человеческих фигур, словно составленные из различных геометрических форм.

Дневные образы представлены летними плащами и пальто длины макси из льна, плащевой ткани, джинсового хлопка, удлиненными объемными куртками-бомберами и на молнии, укороченными дву- и однобортными жакетами прямого кроя из хлопка, льна-рогожки, хлопкового сатина, которые можно сочетать с объемными брюками-палаццо с завышенной талией.

В вечернюю же линию вошли изысканные женственные платья приталенного силуэта из органзы, тюля, сатина и шелка. В некоторых моделях присутствует асимметрия, открытая линия плеч, что добавляет геометричности и подчеркивает супрематичный характер коллекции. Кроме того, Valentin Yudashkin использует в вечерних платьях богатую вышивку бисером, бусинами, стеклярусом и камнями – это неизменный почерк кутюрье.

Особого упоминания заслуживает цветовая палитра: оранжевый, красный, белый, изумрудный, кобальтовый – вот они, настоящие летние сочетания!

Valentin Yudashkin весна-лето 2018
1/14
Valentin Yudashkin весна-лето 2018
Фото: Getty Images
Как завязывать платок: 6 интересных идей
  • Подробнее
Феминизм, кожа и деним: лучшее с показа Dior весна-2018
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Неделя Моды в Париже#весна-лето 2018#Валентин Юдашкин#Valentin Yudashkin#Неделя моды
3 октября 2017Настя Обухова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет