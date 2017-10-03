Самые модные цвета: лучшее с показа Юдашкина весна-2018

В весенне-летней коллекции дизайнер обратился к теме супрематизма. Центральное место в ней занимают цветные графические принты с квадратами и треугольниками, а также узоры в горизонтальную, вертикальную и косую полоску. В коллекции можно найти и весьма интересные детали, вроде пришивных полосок из ткани и тесьмы. Главные же must-hav коллекции – блузы и платья с аппликациями в виде сошедших с холстов Малевича человеческих фигур, словно составленные из различных геометрических форм.

Дневные образы представлены летними плащами и пальто длины макси из льна, плащевой ткани, джинсового хлопка, удлиненными объемными куртками-бомберами и на молнии, укороченными дву- и однобортными жакетами прямого кроя из хлопка, льна-рогожки, хлопкового сатина, которые можно сочетать с объемными брюками-палаццо с завышенной талией.

В вечернюю же линию вошли изысканные женственные платья приталенного силуэта из органзы, тюля, сатина и шелка. В некоторых моделях присутствует асимметрия, открытая линия плеч, что добавляет геометричности и подчеркивает супрематичный характер коллекции. Кроме того, Valentin Yudashkin использует в вечерних платьях богатую вышивку бисером, бусинами, стеклярусом и камнями – это неизменный почерк кутюрье.

Особого упоминания заслуживает цветовая палитра: оранжевый, красный, белый, изумрудный, кобальтовый – вот они, настоящие летние сочетания!