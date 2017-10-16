Осенний шопинг: стилист – о самой модной обуви сезона

— Один из популярных трендов сезона – это меховая отделка. Она присутствует везде, начиная от мюлей и заканчивая тапочками. Дизайнеры всего мира предполагают, что такую обувь будут носить в России и осенью. Но, глядя за окно, можно себе представить, во что превратятся меховые тапочки после одной прогулки под дождем. Поэтому вкладываться лучше в вещи практичные.

Ботильоны-носки. Речь идет о моделях, напоминающих чулки с резиновой отделкой сверху. Их плюс в том, что они сочетаются с любыми комплектами одежды. Отлично смотрятся с джинсами, платьями и плиссированными юбками. Минус этой красоты в материале. Выполняются они из текстиля, то есть пригодны только для сухой погоды. И стоит иметь в виду, что ботильоны режут ногу в самом ненужном месте. Но если вам этот тип обуви по душе, то лучше приглядитесь к вариантам из кожи с глубоким «декольте» – вырезом в районе щиколотки, так у вас есть шанс не потерять длину ног.

Заостренный нос. Он снова в моде и встречается как в лодочках, так и в тех же ботильонах. Многие женщины этой тенденции побаиваются, потому что считают, что длинный острый нос сделает стопу визуально больше. Поверьте, вам так только кажется. Для людей со стороны размер вашей ноги никак не меняется.

Обувь из бархата и жаккарда. Из этих материалов делают все. И что радует, дорогие ткани хорошо дружат как с вещами из денима, так и с вечерними нарядами. Только в офисе они, пожалуй, не очень уместны, так как выглядят слишком нарядными.

Кроссовки. Спортивная тема нас не покинет. В этом сезоне ее принято миксовать с роскошным верхом. Самыми актуальными будут модели кроссовок как из 90-х, обычные белые кеды, но с богатой отделкой – вышивками, нашивками и прочим декором.

Лодочки. Остаются с нами во все времена. Но сейчас самые популярные – белые. В новой коллекции обуви от ведущей «Модного приговора» Эвелины Хромченко они уже стали суперхитом.

Фигурный каблук. Он может быть резным, из кости, в виде зажигалок, микрофонов и чего угодно, кроме классического каблука. Конечно, это игрушка, однако если вам хочется себя порадовать, то почему бы и нет?

Устойчивый каблук на туфлях. Речь о высоте сантиметров в пять и широкой форме как из 60-х. Красит такая обувь далеко не всех. В основном она подходит субтильным молодым девушкам, а корпулентным может добавить возраста.

Балетки. Модели с закругленным носом убираем подальше в шкаф и покупаем остроносые. А лучше с перехлестными ремешками, напоминающими пуанты. Они красиво смотрятся с юбками и платьями чуть ниже колена. Главное – чтобы рядом с обмоткой балеток не было больше никаких горизонтальных линий, то есть они не пересекались с джинсами.