ГлавнаяМодаТренды

Осенний шопинг: стилист – о самой модной обуви сезона

Мы продолжим носить кроссовки, прикупим фигурные каблуки и белые лодочки. О самых актуальных моделях рассказывает шеф-стилист программы «Модный приговор» на Первом канале Алексей Сухарев.
Алексей Сухарев, шеф-стилист программы «Модный приговор»:
Алексей Сухарев (Alexey Sukharev)

— Один из популярных трендов сезона – это меховая отделка. Она присутствует везде, начиная от мюлей и заканчивая тапочками. Дизайнеры всего мира предполагают, что такую обувь будут носить в России и осенью. Но, глядя за окно, можно себе представить, во что превратятся меховые тапочки после одной прогулки под дождем. Поэтому вкладываться лучше в вещи практичные.

Ботильоны-носки. Речь идет о моделях, напоминающих чулки с резиновой отделкой сверху. Их плюс в том, что они сочетаются с любыми комплектами одежды. Отлично смотрятся с джинсами, платьями и плиссированными юбками. Минус этой красоты в материале. Выполняются они из текстиля, то есть пригодны только для сухой погоды. И стоит иметь в виду, что ботильоны режут ногу в самом ненужном месте. Но если вам этот тип обуви по душе, то лучше приглядитесь к вариантам из кожи с глубоким «декольте» – вырезом в районе щиколотки, так у вас есть шанс не потерять длину ног.

Заостренный нос. Он снова в моде и встречается как в лодочках, так и в тех же ботильонах. Многие женщины этой тенденции побаиваются, потому что считают, что длинный острый нос сделает стопу визуально больше. Поверьте, вам так только кажется. Для людей со стороны размер вашей ноги никак не меняется.

Обувь из бархата и жаккарда. Из этих материалов делают все. И что радует, дорогие ткани хорошо дружат как с вещами из денима, так и с вечерними нарядами. Только в офисе они, пожалуй, не очень уместны, так как выглядят слишком нарядными.

Кроссовки. Спортивная тема нас не покинет. В этом сезоне ее принято миксовать с роскошным верхом. Самыми актуальными будут модели кроссовок как из 90-х, обычные белые кеды, но с богатой отделкой – вышивками, нашивками и прочим декором.

Лодочки. Остаются с нами во все времена. Но сейчас самые популярные – белые. В новой коллекции обуви от ведущей «Модного приговора» Эвелины Хромченко они уже стали суперхитом.

Фигурный каблук. Он может быть резным, из кости, в виде зажигалок, микрофонов и чего угодно, кроме классического каблука. Конечно, это игрушка, однако если вам хочется себя порадовать, то почему бы и нет?

Устойчивый каблук на туфлях. Речь о высоте сантиметров в пять и широкой форме как из 60-х. Красит такая обувь далеко не всех. В основном она подходит субтильным молодым девушкам, а корпулентным может добавить возраста.

Балетки. Модели с закругленным носом убираем подальше в шкаф и покупаем остроносые. А лучше с перехлестными ремешками, напоминающими пуанты. Они красиво смотрятся с юбками и платьями чуть ниже колена. Главное – чтобы рядом с обмоткой балеток не было больше никаких горизонтальных линий, то есть они не пересекались с джинсами.

Next, 3119 р.
1/18
Next, 3119 р.
Фото: архивы пресс-служб
5 видов осенней обуви, которые должны быть в гардеробе
  • Подробнее
Вдохновение: 29 крутых пар обуви, о которых хочется мечтать
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#советы стилиста#тренды#осенняя мода#обувь#шопинг
16 октября 2017Алеся Гордиенко
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет