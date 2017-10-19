Стиль в деталях: 30 главных аксессуаров этого сезона

Настоящие модницы знают: никогда нельзя недооценивать роль аксессуаров. Подобранные со вкусом, они придают любому, даже самому простому образу индивидуальность. Разберемся, какие аксессуары актуальны в этом сезоне.

Петербург часто сравнивают с Лондоном, в том числе из-за погоды. Поэтому зонт – один из главных атрибутов жителей этих двух мегаполисов. Главные палитры этого сезона – богатые темно-серые цвета, гамма коричневых и черный в разных фактурах.

Сумки в этом сезоне украшены бледным золотом или блестящим никелем. Как, например, в новой коллекции британского бренда Fiorelli. Также из архивов были возрождены текстуры крокодила и классическая стежка. Уже который сезон на пике популярности небольшие рюкзаки. Их теперь украшают цепями, экспериментируют с фактурой и цветом.

Подчеркнуть английский стиль в одежде помогут и кожаные перчатки классических моделей, либо с узорами под кружево.