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Стиль в деталях: 30 главных аксессуаров этого сезона

С этими вещами вы не останетесь незамеченными.

Настоящие модницы знают: никогда нельзя недооценивать роль аксессуаров. Подобранные со вкусом, они придают любому, даже самому простому образу индивидуальность. Разберемся, какие аксессуары актуальны в этом сезоне.

Британский стиль

Петербург часто сравнивают с Лондоном, в том числе из-за погоды. Поэтому зонт – один из главных атрибутов жителей этих двух мегаполисов. Главные палитры этого сезона – богатые темно-серые цвета, гамма коричневых и черный в разных фактурах.

Сумки в этом сезоне украшены бледным золотом или блестящим никелем. Как, например, в новой коллекции британского бренда Fiorelli. Также из архивов были возрождены текстуры крокодила и классическая стежка. Уже который сезон на пике популярности небольшие рюкзаки. Их теперь украшают цепями, экспериментируют с фактурой и цветом.

Подчеркнуть английский стиль в одежде помогут и кожаные перчатки классических моделей, либо с узорами под кружево.

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Фото: «Эдминс»

Эти вещи можно купить в интернет-магазине «Эдминс». «Инстаграм» @edmins_shop

Украшения изо «льда»

В этом сезоне один из трендов в украшениях – это лаконичность, которая при этом смотрится стильно и дорого. Так, например, знатные модницы Ольга Бузова и Анна Хилькевич положили глаз на авторскую коллекцию «Лед» от «Русских самоцветов». В основе ювелирных изделий коллекции – прозрачная круглая форма или в виде колбы из прочного кварцевого стекла, которая заполнена сверкающими кристаллами Preciosa. За счет особенной бриллиантовой огранки эти кристаллы сияют как в дневном, так и в искусственном свете. Изделия обрамляют серебром или золотом и собирают вручную.

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Фото: «Русские самоцветы»

Больше информации на сайте магазина «Русские самоцветы».

Элитная бижутерия

Когда на улице серо и уныло, выделиться в толпе помогут необычные украшения из муранского стекла. Это элитный материал, который изготавливают по старинным технологиям венецианских стекловаров. Изделия делают вручную, поэтому каждая вещь уникальна.

Наденьте яркое колье, браслет или оба аксессуара разом, и любой, даже самый скромный наряд, будь то простая белая рубашка или черный свитер, заиграет по-новому. Украшения из муранского стекла придадут вашему образу нотки богемности, будто намекая, что его обладательница – очень интересный и творческий человек.

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Фото: Parure

Эти вещи можно купить в интернет-магазине Parure.

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#стиль#аксессуары#модные аксессуары#тренды#украшения
19 октября 2017Ольга Маслова
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