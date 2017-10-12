Стопроцентный тренд: 25 вещей в клетку, от которых не оторвать глаз

Мы не призываем тебя скупить все эти модные находки, но парочку приобрести точно стоит, тем более что многие обновки не только стильные, но и вполне доступные по цене.

В этом сезоне клетка пробралась в гардеробы модниц и, судя по всему, звание самого актуального принта будет удерживать долго. Прилавки магазинов переполнены вещами, транслирующими всевозможные варианты клетчатых тканей, а Instagram не дает усомниться в сделанном выше заявлении ни на секунду, ведь и fashion-блогеры, и звездные модницы, будто сговорившись, облачились в клетку с ног до головы. Главным фаворитом среди вариантов клетки, коих великое множество, сегодня можно смело назвать одну из разновидностей классического шотландского тартана – клетку английской аристократии гленчек. Когда-то этот тип переплетения нитей, при котором клетчатый узор получается путем перекрещивания упорядоченных гусиных лапок, был использован для изготовления неклановых тартанов. Дело в том, что клановые тартаны были яркими и различались по цветам, количеству полос и т. п. Шотландцы, к определенным кланам не принадлежавшие, стали облачаться в неброский гленчек, который в классическом черно-белом решении выглядел абсолютно нейтрально. В начале XX века эта ткань стала дико популярна в Англии и до сих пор является символом классического английского стиля.

Валерия показала, как носить главный принт сезона Подробнее

В 1930-е годы большое распространение также получила вариация гленчека, которая получила название «Принц Уэльский», или «винздорская клетка». Этот была клетка из мелких гусиных лапок, поверх которых накладывались цветные полосы. Своей популярностью и названием этот тартан обязан английскому монарху Эдуарду VII и его сыну Эдуарду VIII, который отрекся от престола. Оба представителя королевской семьи постоянно носили винздорскую клетку, а вслед за ними на тренд подсела и вся Великобритания.

Разумеется, в 1930-е годы костюмы в клетку носили преимущественно представители сильного пола, но с легкой руки Коко Шанель, которая активно интегрировала мужские вещи в женский гардероб, вскоре клетчатые жакеты и брюки стали носить и дамы. Сегодня, конечно же, нет никаких гендерных и иных преград, которые бы смогли тебе помешать впустить в свой гардероб клетку. Более того, благодаря изобретательности дизайнеров, клетка сегодня вышла далеко за пределы костюмной группы – этот принт можно встретить на самых разнообразных аксессуарах – перчатках, обуви, сумках. Именно поэтому даже те модницы, которые считают, что клетка их будет полнить, из-за чего не рискуют приобретать клетчатую одежду, имеют возможность впустить этот принт в своей гардероб без какого-либо риска.

Валерия или Решетова: кому больше идет образ принцессы? Подробнее