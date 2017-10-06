Короче, это модно! Стильные стрижки – 2017/2018

И неудивительно. Стильная короткая стрижка и моложе сделает, сэкономит время на укладку и поможет измениться до неузнаваемости. Если ты готова меняться и обновить прическу – смелее решайся. Тебе всего лишь нужно знать про грамотный уход за короткими волосами, секреты и технологии укладки и актуальные модные тенденции для коротких стрижек. Об этом парикмахеры из Челябинска уже рассказали Woman’s Day – читай их советы. Это профессиональные советы по укладке волос, которые должна знать каждая девушка. А также, если у тебя короткие волосы, каким должен быть правильный и здоровый уход.
И обрати внимание на тех, кто уже шагает в ногу с модой.
Цвет: Ирина Жохова. Стрижка: Юлия Кокорина. Фото и монтаж: Маруся Махмутова. Модель: Ксения Кузнецова. Работа выполнена Art командой «Парикмахеры».
Перебрав множество вариантов, каждая женщина хоть раз в жизни задумывается о короткой стрижке. И парикмахеры не дремлют! Мы знаем стильные и актуальные короткие стрижки – модные и молодежные варианты, которые сделают твой образ круче и интереснее.
Когда маленькая и хрупкая девушка идет с короткой стрижкой – она выглядит невероятно сексуально. Это может быть стильная «стрижка под мальчика» с выбритыми под машинку висками и затылком (или больше – в зависимости от пожелания). Вихры же задают направление челки и окантовку.
Как стричься, если тебе 40, 50, 60, 70? Тебе прекрасно подойдут различные варианты стрижек пикси. Эта стрижка добавляет элегантности, а благодаря разнообразию форм помогает удовлетворить самые смелые пожелания. Можно сделать и достаточно стильный и молодежный вариант, если частично выбрить виски.
Самая распространенная короткая стрижка – каре. Существуют различные ее варианты: можно экспериментировать с длиной стрижки, степенью градуирования (ступенчатого перехода длины), попробовать каре с удлинением прядей на лицо или постричь каре асимметрично.
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