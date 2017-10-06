Короче, это модно! Стильные стрижки – 2017/2018

И неудивительно. Стильная короткая стрижка и моложе сделает, сэкономит время на укладку и поможет измениться до неузнаваемости. Если ты готова меняться и обновить прическу – смелее решайся. Тебе всего лишь нужно знать про грамотный уход за короткими волосами, секреты и технологии укладки и актуальные модные тенденции для коротких стрижек. Об этом парикмахеры из Челябинска уже рассказали Woman’s Day – читай их советы. Это профессиональные советы по укладке волос, которые должна знать каждая девушка. А также, если у тебя короткие волосы, каким должен быть правильный и здоровый уход.

И обрати внимание на тех, кто уже шагает в ногу с модой.