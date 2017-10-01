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Стритстайл, или Модные фишки осени – 2017

Осень – время модных показов. Недели моды одна за другой идут по миру.

23 сентября прошел пятый, юбилейный Long Fashion Weekend в Челябинске. Для показа осенне-зимних коллекций организаторы выбрали тему «Новая элегантность». Несмотря на то, что для профессионалов заявленный дресс-код показался простым и прозрачным, многие гости задумались … Как оказалось, элегантность, а тем более современная, для многих стала не вполне очевидным понятием.

Специально для Woman’s Day Анна Глазкова, руководитель «Тренд-бюро Анны Глазковой», фэшн-аналитик прокомментировала образы гостей мероприятия.

Модные фишки 2017 осень
Анна Глазкова
Фото: Наиль Забайдуллин/Nightparty

Погодные условия весомо усложнили задачу гостям – ведь быть стильными и модными в верхней одежде – задача не из самых простых.

Совместно с профессиональными фотографами Nightparty.ru я наблюдала за гостями у концертного зала «Родина» и выделила для себя самых стильных, кто выдержал дресс-код и показал свою индивидуальность.

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Большая часть гостей выбрала беспроигрышный вариант черно-белой классики.

Модные фишки 2017 осень
Фото: Наиль Забайдуллин/Nightparty

Ольга Лазарева

Ольгу знаю давно, она всегда верна своему стилю, и в этот день она не изменила себе и выделялась светлым лучиком в привычной осенней палитре. Выбрав благородные кремовые оттенки, создав монохромный образ, который, кстати, лидирует среди тенденций не первый год, Ольга не прогадала – элегантность и стиль в одном флаконе!

Модные фишки 2017 осень
Ольга Маки
Фото: Nightparty

Ольга Маки

Гостей, которые в этот вечер выбрали total black, было очень много, но классический черный можно преподнести по-разному. Ольга смогла увязать в одном комплекте мужественность и женственность, добавив в него культовые аксессуары нулевых – цепочки на поясе.

Модные фишки 2017 осень
Ксения Кириллова
Фото: Nightparty

Ксения Кириллова

Еще одна любительница total black доказала, что черный может быть совершенно разным и очень интересным. Берет – обязательный аксессуар этой осени, но мало купить его, берет нужно уметь преподнести! Главное правило берета 2017 года – правильная посадка. Пальто мужского кроя на контрасте с сумкой-ридикюлем, классическим беретом и очень актуальными серьгами кольцами – микс классики и трендовых аксессуаров – составил тот самый элегантный и современный комплект.

Модные фишки 2017 осень
Елена Щербатова
Фото: Наиль Забайдуллин/Nightparty

Елена Щербатова

Элегантность нужно уметь преподносить: чувствовать и уметь правильно носить. Елене это удалось как никому. С виду стилистически несложный комплект выглядел на этой девушке сногсшибательно за счет ее уверенности и шарма.

Модные фишки 2017 осень
Модные фишки 2017 осень
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Наталья Смолей
Фото: Nightparty
Наталья Смолей
Фото: Nightparty

Наталья Смолей

Правильно подобранные аксессуары и акценты решают все. Наталья подошла к своему образу весьма нестандартно, выбрав аксессуаром… собачку. Изощренный прием – внедрить классическое произведение («Дама с собачкой») в фэшн-образ! Ну, что сказать – браво, Наталья!

Модные фишки 2017 осень
Анастасия Эртуханова и Юлианна Хайбуллина
Фото: Nightparty

Анастасия Эртуханова и Юлианна Хайбуллина

Элегантность – стиль этих девушек, их конек в обычной жизни, и на этом Long Fashion Weekend они чувствовали себя как рыба в воде. Клетка, пожалуй, самый трендовый принт этого сезона, и клетчатый пиджак есть уже практически у всех модниц. Но в этом вся загвоздка: нужно иметь большую уверенность в себе и склонность к креативу, чтобы преподнести тренд по-своему. Сочетание принтов – также один из трендов, который популярен не первый сезон, и именно сочетание клетки и полоски делает образ интересным, а в сочетании с рюшами – даже вдвойне!

Как и Анастасия, Юлианна явлется сторонником классического стиля в одежде. Простой и современный крой и интересные детали пиджака-кейпа полностью соответствовали дресс-коду вечера.

Модные фишки 2017 осень
Анастасия Лимонова
Фото: Nightparty

Анастасия Лимонова

Любое базовое платье могут украсить интересные детали. Современное прочтение – это то, что раньше было нельзя, а сейчас не просто разрешается, но даже приветствуется. Кремовое платье вошло в правильный контраст с черными колготами и ботильонами, подчеркнутыми поясом-лентой, придав тот самый оттенок современности элегантному образу.

Модные фишки 2017 осень
Алевтина Шестакова
Фото: Nightparty

Алевтина Шестакова

Собрать несколько трендов в один комплект – задача не из легких! В наше время трендами нужно пользоваться с умом и из всего их многообразия выбирать те, что вам действительно идут. Кожаный берет, поясная сумка, белая обувь, клетка и красные носки – детали, которые нашей героине удалось совместить так, что они смотрелись гармонично и не спорили друг с другом.

Модные фишки 2017 осень
Анна Полетаева
Фото: Наиль Забайдуллин/Nightparty

Анна Полетаева

Анну знаю хорошо, она стилист из моей команды, но как сторонний наблюдатель я не смогла не отметить гармоничного сочетания ее наряда с верхней одеждой, чего большинству гостей, к сожалению, не удалость добиться. Ни одна вещь из комплекта не смотрится отдельно, одна деталь плавно перетекает в другую – иначе говоря, гармоничный образ, который полностью соответствовал дресс-коду мероприятия.

Совет стилиста: «Если вы хотите добавить стиля в свой комплект, используйте головной убор – не промахнетесь. Очень важная особенность: головной убор должен нести дух времени, в котором мы сейчас пребываем».
Модные фишки 2017 осень
Анна Усова
Фото: Наиль Забайдуллин/Nightparty

Анна Усова

Элегантный и сдержанный комплект Анны украсило кепи, что и стало той самой «вишенкой на торте».

20 модных платьев на осень: выбор стилиста
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#Модные фишки 2017 осень#осень-зима 2017/18#модные тенденции#модная одежда#Челябинск
1 октября 2017Анна Глазкова
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