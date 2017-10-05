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6 свадебных трендов 2018 года, о которых должна знать каждая невеста

Осень – пора свадеб. Ты тоже планируешь детали этого особенного дня? Тогда самое время узнать 6 свадебных трендов 2018 года.

О свадебных трендах 2018 года Woman’s Day спросил у Ксении Титовой, event-менеджера свадебного агентства «Мороз и Солнце» (г. Челябинск).

Свадебное платье

  • Несомненно, невеста всегда в центре внимания в этот особенный день. В 2018 в тренде остаются облегающие свадебные платья. Некоторые из них весьма экстравагантны: верх платья выполнен как корсет из тонкого кружева или ткани, которая не скрывает достоинств фигуры. Косточки корсета заметны, что выглядит эффектно и сексуально.
Свадебные тренды 2018
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Фото: личный архив Анны Важинской
  • Еще одним трендом становятся просторные рукава. Такой элемент отлично впишется в стиль бохо, который в 2018 году будет на пике актуальности.
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  • Также дизайнеры представляют в своих коллекциях пышные свадебные платья с несколькими слоями тюля, которые на первый взгляд выглядят как воздушное пирожное. Двигаться в таком наряде непросто, но восхищенные взгляды гостей ты точно соберешь!
Свадебные тренды 2018
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Анастасия Гурьева
Фото: личный архив Анастасии Гурьевой
  • Предлагается также неожиданный вариант: костюм вместо свадебного платья. Однозначный уход от стереотипов! Свободные ансамбли в рамках свадебных коллекций представили многие дизайнеры международного ранга.
Свадебные тренды 2018
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Дизайнер платья Ярослав Заикин
Фото: личный архив Ярослава Заикина
  • Добавляем цвет! В 2018 году традиционный у свадебных платьев белый цвет разбавлен яркими акцентами. А некоторые модельеры создали свадебные наряды ярких оттенков с необычными принтами.
Свадебные тренды 2018
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Фото: личный архив Александры Супруненко
  • Еще одним трендом стал черный цвет. Несмотря на то, что черный в России не ассоциируется с темой свадьбы, этот цвет все же станет изюминкой в наряде невесты. Он добавит благородности.
Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено Ярославом Заикиным

Аксессуары для невесты

  • В 2018 году в тренде жемчужные украшения. Это может быть тонкий поясок, колье из жемчуга и другие вариации дополнения к твоему наряду – будь то тонкая нить или целая жемчужная россыпь.
Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено Ириной Закарлюкиной
  • Еще один тренд будущего года – эффектная фата. Рассмотри длинные варианты с россыпью цветов. Необязательно подбирать к ней скромную пару: 2018 год допускает сочетание роскошной фаты с не менее шикарным платьем.
Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено Дашей Шатуновой

Прическа невесты

Так как актуальным трендом в 2018 году станет стиль бохо, прическа невесты должна быть максимально простой. Идеально подойдут распущенные локоны. Такая укладка будет эффектно смотреться даже на тонких волосах: профессиональным стилистам под силу создать копну волос из любого объема.

Свадебные тренды 2018
Фото: предоставлено Ириной Закарлюкиной

Интересные косы не сдают своих позиций, они все так же популярны, ведь смотрятся они естественно, а в эффектности не уступают сложным прическам.

Свадебные тренды 2018
Фото: предоставлено Ириной Закарлюкиной

Стилистика свадьбы и тенденции в оформлении

В 2018 году актуальной будет свадьба в деревенском стиле – без лишней помпезности. Такая свадьба должна проходить на природе. Это может быть площадка на окраине города или за городом. Стоит обратить особое внимание на детали. Цветы в оформлении зала и декор зададут необходимую стилистику свадьбы. Из цветов отлично подойдут пионы, розы, а также подсолнухи и ромашки. Для декора и аксессуаров в этом стиле используются натуральные материалы: мешковина, лен, ситец, бечевка, дерево, хлопковое кружево, крафт-бумага, картон, баночки и бутылочки. В центре внимания зеленый цвет. Зелеными веточками можно украсить зал и добавить зеленого в букет невесты. Он отлично сочетается с белым.

Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено компанией по оформлению и декору мероприятий «Арт&шок»

Еще одним свадебным трендом станет винтажный стиль. Оформление в пастельных тонах, хрустальная посуда, декоративные клетки и старинные фотографии создадут особенную атмосферу для сентиментальных и романтичных натур. Свадьба в стиле винтаж будет отлично выглядеть не только на природе, но и в просторном банкетном зале.

Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено компанией по оформлению и декору мероприятий «Арт&шок»

Цвета для оформления

В 2018 году популярными цветами станут глубокий синий, серый и желтый. А также различные их оттенки и смежные с ними цвета. Например, из теплой гаммы подойдут песочный, оранжевый, дымчато-красный, а из холодных оттенков – голубой, фиолетовый и мятный.

Если ты считаешь, что в оформлении свадьбы должны преобладать пастельные тона, то идти в ногу с модными тенденциями тебе позволят оттенки розового, а также светло-желтый, салатный, голубой, сизый и сиреневый.

Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено компанией по оформлению и декору мероприятий «Арт&шок»

Оформление пригласительных

Простые открытки стоит оставить в прошлом. Сейчас акцент делают на оригинальности приглашения. Интересно выглядят открытки, сделанные своими руками и выполненные в цветах, которые присутствуют в оформлении свадьбы. Если нет времени на изготовление пригласительных своими руками, можно обратиться за помощью в типографию. Современные технологии позволят воплотить в реальность даже сложную идею.

Свадебные тренды 2018
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Фото: предоставлено компанией по оформлению и декору мероприятий «Арт&шок»

Еще один способ креативно пригласить друзей на свою свадьбу – это подготовить фото- или видеоприглашение! Необычные фотографии и видео останутся в памяти всех ваших гостей.

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#Свадебные тренды 2018#свадьбы#свадебное платье#Челябинск
5 октября 2017Ксения Титова
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