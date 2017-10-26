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Тренды Недели моды: что точно нужно купить к весне

Mercedes Benz Fashion Week дошла до середины, мы набрались впечатлений и составили представление о будущем весенне-летнем сезоне. О том, что больше всего запомнилось, в колонке нашего колумниста Анны Герасименко.

Изготовление одежды для меня всегда было высоким искусством, сродни живописи, скульптуре, архитектуре. Коллекции Баленсиаги, Диора, Сен-Лорана, Вивьен Вествуд, Готье и Viktor & Rolf для меня – увлекательная книга, где каждое платье – это захватывающая история, от которой невозможно оторваться. Все это ностальгическое предисловие к тому, что стремление многих дизайнеров (или тех, кто себя таковым считает) к упрощению и равнению на масс-маркет вгоняют меня в лютую тоску. Я искренне не понимаю, зачем тратить ткань на унылый дуэт топа и юбки, или платья-сорочки, если они не сообщают нам ничего нового. Братьев-близнецов таких нарядов по всему миру можно насчитать миллиарды. А ведь одежда – это про индивидуальность. Про характер, внутренний свет, «мою крепость» и послание окружающим. Наша гардеробная – это маленькая костюмерная, где каждый день мы создаем уникальный образ, чтобы во всей красе явить себя миру. «Но ведь то, в чем модели ходят по подиуму, решительно не подходит для повседневной жизни!» – негодующе разведет руками кто-то. Конечно, дорогой, что-то, конечно, не подходит. И не всегда должно подходить. Мода – это не «бери и уноси», это вдохновение. Отбросив в дальний ящик памяти все заунывные коллекции, расскажу о том, что будет вдохновлять этой весной меня.

Кружево, гипюр, шифон – ода вечной женственности

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Полупрозрачные струющиеся ткани – это очень волнующе, элегантно и на грани. Можно быть роковой или очень ранимой, «здесь и сейчас» или нести шлейф из воспоминаний, историй и ассоциаций. Мой несомненный фаворит – платье из перьев и кружева от Atelier B by Gala B с воротником-стойкой. Самый женственный, на мой взгляд, фасон, куда более волнующий, чем откровенные декольте. Что само собой – полупрозрачная ткань дает простор фантазии.

Еще одно платье мечты от этого же бренда – нежно-розовое, с пышной юбкой из рюш – воплощение нежности, женственности и юности. Афродита, морская пена, нежный цветок, игристое вино – на этих ассоциациях можно строить любой образ. Хорош и Goga NIkabadze, всего одним топом смягчивший вызывающе-дерзкий наряд с короткими шортами.

Фигурные рукава

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Интересно оформленные элементы одежды – то, что создает характер самому простому платью, превращает обычный жакет в произведение искусства и заставляет прохожих оборачиваться вам вслед. По части декорирования рукавов на этм показе Bella Potemkina – наше все. Представьте это белое платье-рубашку с традиционным рукавом любой длины. Не впечатляет, да? А вот так совсем другое дело. А черное платье Katya Komarova – это просто у-ла-ла! Нарадоваться не могу – всего один акцент способен изменить все. Вот то, что я люблю в дизайне одежды: хулиганство, чутье, смелость. Ладно, едем дальше.

Аппликации, вышивка, принты – как стать арт-объектом

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Еще один способ превратить просто вещь в Вещь. Комбинезон от Oksana Fedorova Design Studio так бы и остался просто комбинезоном, если бы не эти строгие и одновременно легкомысленные ромбы-мотыльки, ромбы-кометы, ромбы – огни дискотек. А вот тут я некстати вспомнила свою учительницу геометрии, заканчиваю игру в ассоциации.

Посмотрите еще на принты на футболках YULIA NIKOLAEVA. Я не поклонник таких рисунков, но это отличная идея. Естественно, далеко не новая, но актуальности не потерявшая: майка-холст – произведение искусства. У кого руки не для скуки, можно самим выбирать картинки или делать свои скетчи. Да простят меня производители, хлеб которых я только что щедро предложила широкой аудитории.

Тюрбаны и портупеи

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Мою страсть к платкам знают все, а из желающих научиться вязать тюрбаны уже можно организованную группу собирать. Конечно же, я сразу обратила внимание на то, как предлагают носить платки наши дизайнеры. Как душа пожелает, так и носите – а-ля Аленушка, тюрбаном, кокетливым бантом или замотанным в технике «банное полтенце» (не могу избавиться от этой ассоциации, но если для платка выбрать дорогу ткань и украсить брошью, например, возможно, таких мыльных параллелей удастся избежать).

Еще мне по душе пояса-корсеты и широкие возможности для их использования: хочешь – по назначению, а хочешь – как портупею. Как говорится, не надо стесняться.

В список желаний: коллекция одежды от Александра Рогова
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#мода#Неделя моды#весна-лето 2018#платья#кружево#юбки#платки#что с чем носить
26 октября 2017Анна Герасименко
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