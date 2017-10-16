Тепло и уют: как одеваются самые стильные скандинавки

Есть люди, которым ни дождь, ни ветер нипочем . Например, модные блогеры из Скандинавии. Выглядеть стильно и получать удовольствие в любую погоду – это их принцип.

Жительницы Северной Европы погодой не избалованы. Дождь, туман, словом, повышенная влажность и прохладный климат. Но ведь это не повод откладывать жизнь до отпуска, не так ли? В холодную погоду можно сидеть дома, завернувшись в плед, а можно, отправиться на прогулку, на шопинг или в кафе. Девушки из Норвегии, Швеции и Дании научились жить в предлагаемых обстоятельствах. Они не раздумывают: «Брать зонтик? - Не брать зонтик?». Брать, и тот, что побольше! А что еще в их арсенале? Смотрим, любуемся, берем на заметку!

Начнем с обуви

Мокрая брусчатка – не самое удобное место для прогулок на каблуках. И поскольку заменить брусчатку во всех североевропейских городах никто пока решился, прекрасная половина населения выбирает обувь на низком ходу. Броги, лоферы, ботинки, ботильоны и сапоги придают образу фундаментальности.

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Толстая подошва – залог уверенной походки в любую погоду. Кстати, считается, что носить кроссовки и кеды «и в пир и в мир» первыми решились именно в Скандинавии. Совет держать ноги в тепле знаком и жителям этих стран. Комфорт и тепло - главное условие при выборе обуви. И никаких компромиссов. Ну а чтобы уж было совсем уютно – можно надеть мягкие носки из натуральной пряжи. Их можно кокетливо приспустить на щиколотке, чтобы добавить образу расслабленности и кокетства.

Брюки и юбки

Если вы встретите в Северной Европе девушку в платье – без сомнения, это модный блогер «на выгуле». В подавляющем большинстве жительницы Дании, Швеции и Норвегии предпочитают джинсы. Или, как более нарядный вариант – брюки по фигуре. Хит наших дней – черная эко-кожа. На третьем месте по популярности, причем с большим отрывом от первых двух идут юбки.

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Подметать мостовые гипер-длинными брюками и юбками в пол - не лучшая идея. Поэтому любимая длинна жительниц Скандинавии - миди. Брюки 7/8 или нарочито небрежно отрезанные джинсы, открывающие щиколотки. Это не только модно, но и практично, - край брюк не мокнет в дождь! Что касается юбок, то длина мини вполне допустима, «даже, если вам немного за 30». В этом случае не забываем про плотные колготки и высокие гольфы темных тонов.

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Многослойность

Многослойность – характерная черта одежды жителей северных широт. Футболка, рубашка, затем уютный овер-сайз свитер. Далее – кардиган, жакет, плащ, куртка или пальто. Количество слоев варьируется от трех до пяти, в зависимости от показаний термометра. Свитера – нежно любимый и остро востребованный предмет скандинавского гардероба. Традиционные орнаменты с оленями и снежинками канули в лету. Сегодня отдаем предпочтение мягким кашемировым моделям крупной вязки. Однотонность – признак хорошего вкуса.

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Приверженцы минимализма предпочитают базовые тона. В большинстве своем – это все «оттенки серого»: от светлых до графитовых. А сторонники эклектики выбирают что-нибудь более яркое: насыщенно желтые, мандариновые, цвет пера фламинго. В нарочито удлиненных рукавах удобно греть руки, если вы позабыли перчатки. Жакет и пальто, как правило, имеют ярко выраженную плечевую линию, тем самым формируя и структурируя силуэт. И «минималисты» и «эклектики» предпочитают сегодня прямые силуэты, либо овер-сайз. Что опять же продиктовано соображениями практичности: под приталенные модели неудобно надевать толстые свитера.

Аксессуары

Ну и вишенка на торте – это аксессуары. Как и все в Скандинавии, они утилитарны. Выбор аксессуаров продиктован необходимостью утеплиться в нужный момент. На первом месте по популярности – шарфы. Очень длинные, - их можно обмотать вокруг шеи 2-3 раза, но и тогда концы шарфа будут свешиваться до колен. Этот трюк помогает, во-первых, спастись от сквозняков, а во-вторых, снова дает нам вертикаль, вытягивающую силуэт. Новинка – стеганый шарф-пуховик! Тепло и в духе времени.

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На втором месте - головные уборы. Трикотажные шапочки, которые легко прятались в карман, больше нас не вдохновляют. На пике популярности – черные кепи с козырьками. И еще - береты! Мягкие, трикотажные, шерстяные. Все тех же базовых цветов: преимущественного черного и серого, без каких-либо декоративных элементов. Если вы до сих пор думаете, что береты носят только во Франции, то ничего подобного. Их там не носят. Скандинавия – новая родина беретов!

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