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Тепло и уют: как одеваются самые стильные скандинавки

Есть люди, которым ни дождь, ни ветер нипочем . Например, модные блогеры из Скандинавии. Выглядеть стильно и получать удовольствие в любую погоду – это их принцип.

Жительницы Северной Европы погодой не избалованы. Дождь, туман, словом, повышенная влажность и прохладный климат. Но ведь это не повод откладывать жизнь до отпуска, не так ли? В холодную погоду можно сидеть дома, завернувшись в плед, а можно, отправиться на прогулку, на шопинг или в кафе. Девушки из Норвегии, Швеции и Дании научились жить в предлагаемых обстоятельствах. Они не раздумывают: «Брать зонтик? - Не брать зонтик?». Брать, и тот, что побольше!

А что еще в их арсенале? Смотрим, любуемся, берем на заметку!

Начнем с обуви

Мокрая брусчатка – не самое удобное место для прогулок на каблуках. И поскольку заменить брусчатку во всех североевропейских городах никто пока решился, прекрасная половина населения выбирает обувь на низком ходу. Броги, лоферы, ботинки, ботильоны и сапоги придают образу фундаментальности.

Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
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Фото: @afashionistasguide
Фото: @angelicascloset
Фото: @angelicascloset
Фото: @arolinebergeriksenno

Толстая подошва – залог уверенной походки в любую погоду. Кстати, считается, что носить кроссовки и кеды «и в пир и в мир» первыми решились именно в Скандинавии. Совет держать ноги в тепле знаком и жителям этих стран. Комфорт и тепло - главное условие при выборе обуви. И никаких компромиссов. Ну а чтобы уж было совсем уютно – можно надеть мягкие носки из натуральной пряжи. Их можно кокетливо приспустить на щиколотке, чтобы добавить образу расслабленности и кокетства.

Брюки и юбки

Если вы встретите в Северной Европе девушку в платье – без сомнения, это модный блогер «на выгуле». В подавляющем большинстве жительницы Дании, Швеции и Норвегии предпочитают джинсы. Или, как более нарядный вариант – брюки по фигуре. Хит наших дней – черная эко-кожа. На третьем месте по популярности, причем с большим отрывом от первых двух идут юбки.

Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
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Фото: @hedvigso
Фото: @@emilysalomon
Фото: @kenzas
Фото: @victoriatornegren
Фото: @fundachristophersen
Фото: @arolinebergeriksenno

Подметать мостовые гипер-длинными брюками и юбками в пол - не лучшая идея. Поэтому любимая длинна жительниц Скандинавии - миди. Брюки 7/8 или нарочито небрежно отрезанные джинсы, открывающие щиколотки. Это не только модно, но и практично, - край брюк не мокнет в дождь! Что касается юбок, то длина мини вполне допустима, «даже, если вам немного за 30». В этом случае не забываем про плотные колготки и высокие гольфы темных тонов.

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Многослойность

Многослойность – характерная черта одежды жителей северных широт. Футболка, рубашка, затем уютный овер-сайз свитер. Далее – кардиган, жакет, плащ, куртка или пальто. Количество слоев варьируется от трех до пяти, в зависимости от показаний термометра.

Свитера – нежно любимый и остро востребованный предмет скандинавского гардероба. Традиционные орнаменты с оленями и снежинками канули в лету. Сегодня отдаем предпочтение мягким кашемировым моделям крупной вязки. Однотонность – признак хорошего вкуса.

Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
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Фото: @leneorvik
Фото: @martineegeland
Фото: @mariaskappelholzweiler
Фото: @izek_fajny_jest
Фото: @nettenestea
Фото: @angelicablick

Приверженцы минимализма предпочитают базовые тона. В большинстве своем – это все «оттенки серого»: от светлых до графитовых. А сторонники эклектики выбирают что-нибудь более яркое: насыщенно желтые, мандариновые, цвет пера фламинго. В нарочито удлиненных рукавах удобно греть руки, если вы позабыли перчатки.

Жакет и пальто, как правило, имеют ярко выраженную плечевую линию, тем самым формируя и структурируя силуэт. И «минималисты» и «эклектики» предпочитают сегодня прямые силуэты, либо овер-сайз. Что опять же продиктовано соображениями практичности: под приталенные модели неудобно надевать толстые свитера.

Аксессуары

Ну и вишенка на торте – это аксессуары. Как и все в Скандинавии, они утилитарны. Выбор аксессуаров продиктован необходимостью утеплиться в нужный момент.

На первом месте по популярности – шарфы. Очень длинные, - их можно обмотать вокруг шеи 2-3 раза, но и тогда концы шарфа будут свешиваться до колен. Этот трюк помогает, во-первых, спастись от сквозняков, а во-вторых, снова дает нам вертикаль, вытягивающую силуэт. Новинка – стеганый шарф-пуховик! Тепло и в духе времени.

Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
Как утепляются модницы Скандинавии фото
1/5
Фото: @carolinebergeriksenno
Фото: @mathildegoehler
Фото: @christinadueholm
Фото: @cathinthecity
Фото: @fundachristophersen

На втором месте - головные уборы. Трикотажные шапочки, которые легко прятались в карман, больше нас не вдохновляют. На пике популярности – черные кепи с козырьками. И еще - береты! Мягкие, трикотажные, шерстяные. Все тех же базовых цветов: преимущественного черного и серого, без каких-либо декоративных элементов. Если вы до сих пор думаете, что береты носят только во Франции, то ничего подобного. Их там не носят. Скандинавия – новая родина беретов!

Пример звезд: 8 вариантов универсальных платьев
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#модницы#Скандинавия#осенние тренды
16 октября 2017Ирина Волга
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