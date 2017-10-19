Вам не идут шапки? Вы просто не знаете, как их выбирать!

Многие из нас испытывают трудности с выбором головного убора. Как его правильно подобрать и что носить, чтобы не мерзнуть и выглядеть стильно?

Эту проблему поможет разрешить стилист-имиджмейкер Мария Дроздова.

Фото: Getty Images

«Многие уверены, что им вообще не идут головные уборы, но это не так. Дело не в форме лица или каких-либо других внешних особенностях – дело в психотипе. Именно он отвечает за то, будет вам комфортно в шапке, шляпе, берете или нет. Если вы чувствуете, что шапка – это совсем не ваше, то остановите свой выбор на капюшонах. Не мучайте себя – все равно ходить ни в чем другом не будете. А всем остальным предлагаю разобраться, что сейчас модно и как применить «головные» тренды к себе.

Берет Он будет самым популярным и востребованным аксессуаром в наступившем осенне-зимнем сезоне. Дизайнеры вернули его к жизни, наполнив новым цветом, оригинальной отделкой и современными материалами. Берет универсален и многофункционален, носить его можно с чем угодно, при этом создавая каждый раз новую стилистику комплекта – все зависит от вашей фантазии. В моде сейчас: – черная классика; – яркие цветные береты; – модели из кожи; – абстрактная отделка.

Практические советы Выбирая модель берета, стоит учитывать не только модные тенденции, но и форму лица, стрижку и, конечно, свой цветотип: • Обращайте внимание на размер: берет не должен быть слишком большим, но и не стягивать голову – это неудобно, вредно для самочувствия и испортит прическу. • Если у вас овальный тип лица, вам подойдут любые модели, и это касается не только берета. Если лицо у вас круглое или квадратное, выбирайте аккуратные модели среднего размера. Если вы сдвинете берет назад, а волосы оставите распущенными, то это визуально сделает лицо более вытянутым. Объемный берет подойдет обладательницам худощавого, вытянутого лица. Квадратную и трапециевидную форму можно скорректировать, если сдвинуть берет набок – это смягчит образ.

Как завязывать платок: 6 интересных идей Подробнее

• Крупные черты лица можно скорректировать крупной вязкой, мелкие – красиво подчеркнет берет гладкой фактуры. • Не убирайте все волосы под берет. Оставьте челку, выпустите локоны или отдельные пряди. • Берет должен приоткрывать лоб как минимум наполовину, не надвигайте его до самых бровей. • У объемного вязаного берета центр должен располагаться ближе к затылку, а не на макушке.

Шапки Они по-прежнему на пике популярности! В моде: – ручная работа; – шапки очень крупной вязки; – трикотажные шапки, связанные обычной гладью; – тюрбаны; – бини; – меховые шапки.

Практические советы • Шапка не должна обтягивать голову. Если вы не любите зачесывать волосы назад или специально лишать прическу объема, то вряд ли вам будет комфортно в тонких трикотажных шапках. Здесь необходимо, помимо смелости, обладать пропорциональными чертами лица. • Для тех, кто предпочитает объемные прически, подойдут удлиненные объемные шапки фактурной вязки. • Если вы выбрали бини, то совершенно не обязательно «ставить» ее петушком, можно просто собрать ее сзади. Получится что-то среднее между шапкой и объеным беретом. • Тюрбаны выбирайте в соответствии с вашим цветотипом. Избегайте всевозможных блестящих брошей и привлекающих внимание деталей – в этом сезоне это антитренд. • Меховые шапки не стоит сочетать с меховыми воротниками. Носите их с любыми вещами, кроме шуб.

Азбука домоводства: как правильно стирать шапку Подробнее