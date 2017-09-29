Вдохновение: 24 идеальных образа с пальто

Купили пальто мечты, но теперь не знаете, с чем его носить так, чтобы выглядеть ультрамодно? Мы с радостью поможем вам определиться. Самые модные девушки мира дефилируют по улицам Парижа, Милана и Нью-Йорка в ярких, необычных, классических и объемных пальто. Вы наверняка найдете сходство с собственным гардеробом. А если не найдете, то, по крайней мере, вдохновитесь чужим примером!

Ниже – несколько лайфхаков, чтобы сделать образ по-настоящему крутым!

Яркие детали. Даже скучное серое пальто заиграет новыми красками, если дополнить его неоново-желтыми ботильонами или массивными серьгами в стиле 80-х.

Контрасты. Классическое клетчатое пальто будет отлично смотреться с вещами из других стилистических опер. Худи, грубые ботинки, футболка с веселой надписью, яркие брюки в полоску – попробуйте решиться на эксперименты. Поверьте, вы не пожалеете!

Цветовое единство. Если смелость не ваш конек, предлагаем более консервативный лайфхак. Всегда подбирайте вещи в тон пальто. К примеру, коричневое пальто комбинируйте с коричневым же свитером и ботильонами. Правда, брюки или юбка, а также аксессуары должны быть все же контрастными: к примеру, голубыми или алыми.