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Вдохновение: 24 идеальных образа с пальто

Самые необычные и вдохновляющие луки с улиц мировых столиц моды – в подборке Woman's Day!

Купили пальто мечты, но теперь не знаете, с чем его носить так, чтобы выглядеть ультрамодно? Мы с радостью поможем вам определиться. Самые модные девушки мира дефилируют по улицам Парижа, Милана и Нью-Йорка в ярких, необычных, классических и объемных пальто. Вы наверняка найдете сходство с собственным гардеробом. А если не найдете, то, по крайней мере, вдохновитесь чужим примером!

Ниже – несколько лайфхаков, чтобы сделать образ по-настоящему крутым!

Яркие детали. Даже скучное серое пальто заиграет новыми красками, если дополнить его неоново-желтыми ботильонами или массивными серьгами в стиле 80-х.

Контрасты. Классическое клетчатое пальто будет отлично смотреться с вещами из других стилистических опер. Худи, грубые ботинки, футболка с веселой надписью, яркие брюки в полоску – попробуйте решиться на эксперименты. Поверьте, вы не пожалеете!

Цветовое единство. Если смелость не ваш конек, предлагаем более консервативный лайфхак. Всегда подбирайте вещи в тон пальто. К примеру, коричневое пальто комбинируйте с коричневым же свитером и ботильонами. Правда, брюки или юбка, а также аксессуары должны быть все же контрастными: к примеру, голубыми или алыми.

Пальто осень 2017: фото
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Фото: Getty Images
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#пальто#тренды 2017#стрит стайл
29 сентября 2017Настя Обухова
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