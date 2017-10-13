Вдохновение: 27 идеальных платьев на каждый день

С наступлением осени хочется ярких красок и блеска! В конце концов, хмурые дождливые дни накладывают свой отпечаток на настроение и восприятие действительности. Наш вам совет: инвестируйте в пестрые и жизнерадостные наряды. Они помогут скоротать не слишком приятный сезон. Какие платья на пике моды? Рассказываем!

Красный цвет. Дизайнеры в буквальном смысле сходят с ума по красному. Если обзавестись алыми ботильонами или ботфортами вам пока не хочется, обратите внимание на платья этого жизнерадостного оттенка. Красное платье, если оно хорошо скроено и отлично сидит на фигуре, вполне может занять место базового маленького черного платья.

Отложной воротничок. Платья с милым отложным воротничком выглядят романтично и в то же время строго. Такой наряд можно с легкостью вписать как в коктейльный или повседневный лук, так и в образ в деловом стиле.

Длина макси. «Не слишком практично», – скажете вы и будете не правы. Платья в пол актуальны не только летом и весной, но и в более холодное время года. Платья с цветочным и геометрическим узором можно носить, скажем, с ультрамодными объемными куртками из овчины, классическими пальто и даже с пуховиками. Главное – подобрать нужную цветовую гамму.

Мы изучили стиль девушек из самых модных городов мира и выбрали для вас три десятка крутых, необычных и стильных платьев на каждый день – вдохновляйтесь!